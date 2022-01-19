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Здоровье
19 января 2022  06:35

ВОЗ допустила появление новых штаммов Covid после «омикрона»

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Пандемия, вероятно, не завершится на омикрон-штамме, за ним последуют новые мутации коронавируса. Таким мнением на брифинге поделился гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Эта пандемия еще далека от завершения, и в условиях невероятного распространения „омикрона“ во всем мире, вероятно, появятся новые варианты», — цитирует его РИА Новости.

Специалист отметил, что для борьбы с вирусом очень важно проводить своевременную оценку и мониторинг ситуации с новыми штаммами Covid-19.

По его словам, несмотря на меньшее количество тяжелых случаев, «омикрон» нельзя считать легкой болезнью. Этот вариант коронавируса также приводит к госпитализациям и смерти.

Ранее подобным мнением поделился директор разработчика вакцины «Спутник V» — центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Специалист подчеркнул, что без вакцинации и достижения коллективного иммунитета остановить пандемию не удастся.

#омикрон #коронавирус #ВОЗ
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