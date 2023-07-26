Вован и Лексус рассказали, как бороться с фейковыми новостями

Александр Столяров и Владимир Кузнецов более известны как Лексус и Вован

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фейковые новости, которые в наше время подаются в огромном количестве, в первую очередь направлены на расшатывание эмоционального состояния человека. Об этом заявили популярные пранкеры Владимир Кузнецов и Александр Столяров, более известные как Вован и Лексус, на пленарной сессии международного фестиваля документального кино ««RT.Док: Время героев».

«Как раз из-за этих эмоций люди начинают передавать эту информацию дальше, в различных чатах и социальных сетях, что только увеличивает охват и придает фейку большую достоверность», — добавили пранкеры.

По их словам, полностью избавиться от недостоверной информации не получится. «Даже крупные федеральные СМИ иногда попадаются на эту удочку, но их можно понять — им необходимо как можно быстрее опубликовать новости и не всегда получается полностью их проверить», — отметили Вован и Лексус.

Они рассказали, что для защиты от фейков рекомендуется читать новости из различных источников, стараясь избегать малоизвестных СМИ и непроверенные каналы, отдавая предпочтение крупным авторитетным компаниям.

Кроме того, пранкеры посоветовали уделить время изучению истории, особенно тем моментам, которые в настоящее время пытаются переписать или извратить. По их словам, тот кто знает реальный ход событий, вряд ли поверит в выдуманную историю.

Напомним, накануне в казанском ИТ-парке им. Башира Рамеева стартовал первый международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев».