В Казани стартовал международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев»

Торжественная церемония открытия первого международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев» состоялась в казанском ИТ-парке им. Башира Рамеева.

В программу фестиваля вошли 15 фильмов о героях специальной военной операции. Помимо кинопоказов участников ожидают круглые столы, обсуждения и лекции с создателями фильмов и актерами, среди спикеров Борис Корчевников и пранкеры Вован и Лексус.

Фото: © Елена Фенина / « Татар-Информ»

На открытие фестиваля пришли заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев, руководитель республиканского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я думаю, что документальное кино важно для развития любой страны. Документальное кино всегда отображало реалистичную картину состояния жизни в той или иной стране. И именно документальное кино, как правило, показывает героев страны, показывает людей, которые создают славу стране и формируют мнение о ней мнегие. Кроме того, документальное кино – это своего рода обращение к тем, кто будет жить позже, к тем, кто сейчас подрастает. Именно документальное кино, на мой взгляд, хранит память о событиях и показывает их беспристрастно», – поделилась Лейла Фазлеева.

На открытии фестиваля состоится премьера фильма «Казаки», а после пройдет обсуждение картины с режиссерами-документалистами Олегом Некишевым, Михаилом Буровым и автором фильма Ольгой Кирий. Модерирует встречу блогер Антон Коробков-Землянский.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Продлится мероприятие три дня, церемония закрытия запланирована на 27 июля. В этот день пройдет круглый стол с прямым включением Бориса Корчевникова «Война и Вера: как Библия помогает осмыслить происходящее?». К обсуждению подключится духовенство Казани: иерей, настоятель Храма Святителя Николая в деревне Куюки Виталий Беляев, Тимур хазрат и Ирик хазрат, которые ежемесячно выезжают в зону СВО для поддержки мобилизованных полков Татарстана. Вечером того же дня пройдет премьера фильма «Красная тревога. Гибридная война». Автор фильма телеведущая Анна Чапман примет участие в обсуждении картины.

В программу фестиваля вошли и работы от Республики Татарстан. Например, фильмы режиссера Равиля Мукменова с реальными историями из зоны СВО и документальный фильм режиссера Зуфара Давлетшина о том, как Татарстан помогает восстанавливать мирную жизнь на новых территориях.