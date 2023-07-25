Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани стартовал международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев»
Торжественная церемония открытия первого международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев» состоялась в казанском ИТ-парке им. Башира Рамеева.
В программу фестиваля вошли 15 фильмов о героях специальной военной операции. Помимо кинопоказов участников ожидают круглые столы, обсуждения и лекции с создателями фильмов и актерами, среди спикеров Борис Корчевников и пранкеры Вован и Лексус.
На открытие фестиваля пришли заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев, руководитель республиканского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина.
«Я думаю, что документальное кино важно для развития любой страны. Документальное кино всегда отображало реалистичную картину состояния жизни в той или иной стране. И именно документальное кино, как правило, показывает героев страны, показывает людей, которые создают славу стране и формируют мнение о ней мнегие. Кроме того, документальное кино – это своего рода обращение к тем, кто будет жить позже, к тем, кто сейчас подрастает. Именно документальное кино, на мой взгляд, хранит память о событиях и показывает их беспристрастно», – поделилась Лейла Фазлеева.
На открытии фестиваля состоится премьера фильма «Казаки», а после пройдет обсуждение картины с режиссерами-документалистами Олегом Некишевым, Михаилом Буровым и автором фильма Ольгой Кирий. Модерирует встречу блогер Антон Коробков-Землянский.
Продлится мероприятие три дня, церемония закрытия запланирована на 27 июля. В этот день пройдет круглый стол с прямым включением Бориса Корчевникова «Война и Вера: как Библия помогает осмыслить происходящее?». К обсуждению подключится духовенство Казани: иерей, настоятель Храма Святителя Николая в деревне Куюки Виталий Беляев, Тимур хазрат и Ирик хазрат, которые ежемесячно выезжают в зону СВО для поддержки мобилизованных полков Татарстана. Вечером того же дня пройдет премьера фильма «Красная тревога. Гибридная война». Автор фильма телеведущая Анна Чапман примет участие в обсуждении картины.
В программу фестиваля вошли и работы от Республики Татарстан. Например, фильмы режиссера Равиля Мукменова с реальными историями из зоны СВО и документальный фильм режиссера Зуфара Давлетшина о том, как Татарстан помогает восстанавливать мирную жизнь на новых территориях.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»