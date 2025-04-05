«Вот так всегда надо играть!»: Минниханов о победе «Ак Барса»

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале откликнулся на убедительную победу казанского ХК «Ак Барс» над екатеринбургским «Автомобилистом».

«Һәрвакыт менә шулай уйнарга кирәк! (в переводе с татарского – „Вот так всегда надо играть!“)» – написал руководитель республики.

«Ак Барс» на своем льду обыграл «Автомобилист» со счетом 5:1. Встреча, которая решит исход серии, счет в которой пока 3–3, теперь пройдет в Екатеринбурге.