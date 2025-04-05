news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
На главную ТИ-Спорт 5 апреля 2025 19:52

«Вот так всегда надо играть!»: Минниханов о победе «Ак Барса»

Читайте нас в
Телеграм
«Вот так всегда надо играть!»: Минниханов о победе «Ак Барса»
Фото: t.me/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале откликнулся на убедительную победу казанского ХК «Ак Барс» над екатеринбургским «Автомобилистом».

«Һәрвакыт менә шулай уйнарга кирәк! (в переводе с татарского – „Вот так всегда надо играть!“)» – написал руководитель республики.

«Ак Барс» на своем льду обыграл «Автомобилист» со счетом 5:1. Встреча, которая решит исход серии, счет в которой пока 3–3, теперь пройдет в Екатеринбурге.

читайте также
«Ак Барс» крупно обыграл «Автомобилист» в шестом поединке Кубка Гагарина
«Ак Барс» крупно обыграл «Автомобилист» в шестом поединке Кубка Гагарина
#ХК Ак барс #Рустам Минниханов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Был уничтожен на месте»: Кадыров рассказал, как отомстил убийце своего отца

«Был уничтожен на месте»: Кадыров рассказал, как отомстил убийце своего отца

5 апреля 2025
Ураганы и смерчи: объясняем обратную сторону медали «теплого тренда» погоды в Татарстане

Ураганы и смерчи: объясняем обратную сторону медали «теплого тренда» погоды в Татарстане

4 апреля 2025