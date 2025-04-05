«Ак Барс» крупно обыграл «Автомобилист» в шестом поединке Кубка Гагарина

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

«Ак Барс» с крупным счетом обыграл екатеринбургский «Автомобилист» на своем льду. У Эрика О’Делла дубль.

Уже за первые минут встречи казанцы отметились двумя быстрыми голами. Сначала Никита Дыняк решился на бросок с ползоны. Евгений Аликин с броском вроде справился, но шайба предательски прошмыгнула под щитком, и закатилась в ворота. После видеопросмотра судьи определили, что гол был.

Следом уже Митчелл Миллер отметился классным голом. Его щелчок от левого борта залетел под перекладину без подправлений прямым броском – 2:0.

А еще через полторы минуты казанцы совершили что-то невероятное. Александр Барабанов и Артем Галимов разыграли комбинацию. Галимов в борьбе с двумя соперниками умудрился резким движением отдать «слепую» передачу с неудобной руки на Барабанова. Тот сумел нанести выстрел по рамке соперника, и шайба оказалась в сетке – 3:0. После этого последовала замена вратаря. Галкин заменил Аликина. На 13 минуте Эрик О’Делл получил шайбу на входе в зону, классно убрал защитника обманным движением, и пружинистым броском классно отправил шайбу под мышку Галкина – 4:0.

Фото: Салават Камалетдинов / ИА «Татар-Информ»

Дубль канадец оформил уже во второй половине второго периода. Кирилл Семенов бросил по воротам «Авто» со средней дистанции. Шайба вылетела на «пятак», а О'Делл затолкал снаряд в ворота – 5:0.

Под конец матча гостям удалось отыграть одну шайбу. Романцев получил шайбу в чужой зоне, после чего в два касания переправил шайбу в ворота. Денежкину и Каштанову ассистировали.

Теперь команды переезжают в Екатеринбург, где команды решат победителя серии. Счет в серии 3–3.

«Ак Барс» – «Автомобилист» – 5:1 (4:0, 1:0, 0:1)

1:0 Дыняк (Марченко, 02:22)

2:0 Миллер (Семёнов, 03:33)

3:0 Барабанов (Галимов, 04:55)

4:0 О'Делл (Князев, 12:02)

5:0 О'Делл (Семёнов, Лямкин, 32:25)

5:1 Романцев (Каштанов, Денежкин, 57:17)