«Вот и все, спасибо "Ак Барс"»: Демерс попрощался с казанским клубом

Защитник «Ак Барса» Джейсон Демерс на своей странице в Instagram опубликовал пост, посвященный своему уходу из команды. Напомним, канадец подписал контракт с казанским клубом в декабре 2021-го года, который завершился с окончанием сезона.

«Вот и все, спасибо «Ак Барс», Казань, игроки и персонал команды. Болельщики, вы были невероятны. Большой привет моей легионерской семье - Кэмпферу, Уилу, Барберио, Феру, Линдхольму – братья на всю жизнь», – отметил хоккеист в своем сообщении.

Фото: скриншот instagram

Помимо Демерса, в декабре 2021 года команду пополнили еще два канадских хоккеиста – защитник Марк Барберио и форвард Эрик Фер.

Казанский «Ак Барс» вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ, уступив омскому «Авангарду» в шести (2-4) матчах. После поражения «барсов» (0:2) в шестом матче серии спортивная редакция «Татар-информа» подвела итоги трехлетней работы Дмитрия Квартальнова в «Ак Барсе».