«Вот и сбылась мечта»: боец после СВО поселился в любимом селе Татарстана

Фото предоставлено Альбиной Сабировой

Житель Сармановского района Татарстана Айдар Галлямов заключил контракт на военную службу и уехал в зону специальной военной операции.

«Вместе с другом, с которым с детства были вместе, уехали в сентябре 2023 года. Как-то встретились и договорились: «Давай, тоже уедем». Долго не думали, сообщили о своем желании. Нас пригласили, мы заполнили необходимые документы и уехали. Попали на Херсонское направление», – рассказал о себе боец.

В марте 2024 года Айдар получил ранение – взорвалась противопехотная мина «Паутина». Сам оказал себе первую помощь, после чего его увезли в госпиталь. Пришлось восемь месяцев лечиться — сначала в Севастополе, затем в Новороссийске и Краснодаре.

«Ногу сохранить не удалось, сейчас передвигаюсь с помощью протеза. Контракт разрывать не стал, пока что езжу в часть», – заметил Айдар Галлямов.

Фото предоставлено Альбиной Сабировой

Военный, по его собственным словам, уже научился жить по-новому. «Теперь уже привык, все хорошо. Убираю снег, таскаю воду в баню», – пояснил он.

Его позывной – Будулай. Впрочем, и в жизни это его семейное прозвище.

«Долго не задумывался, было готовое имя, его и назвал. Позывной товарища – Француз. Когда учились в школе, он говорил то на русском, то на татарском, поэтому его так и прозвали. Он тоже получил ранение, его семья живет в Заинске», – добавил боец.

В настоящее время Айдар Галлямов вместе с супругой Лейсан проживает в селе Альметьево. Дочери Амалии – 12 лет, она учится в 5-м классе сельской школы. Говорит, что характером похожа на него, умеет отстаивать свое мнение. Повод для того, чтобы жить именно тут, имеется – мать Лиюза родилась здесь.

«Когда были маленькими, приезжали в гости к бабушке. С тех пор я полюбил это село, думал, что вырасту и буду жить там. Вот и сбылась мечта. Приобрели дом с хозяйством. В будущем планируем выращивать скотину. Поживем – увидим, главное – здоровье», – сказал Айдар.

Фото предоставлено Альбиной Сабировой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.