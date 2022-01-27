Восточный комитет экономики ФРГ не назвал дату встречи Путина с немецкими бизнесменами

Проведение встречи Президента России Владимира Путина с представителями немецкого предпринимательского сообщества находится в стадии планирования, дата будет известна позже, заявили в Восточном комитете немецкой экономики (OA), который объединяет компании ФРГ в Восточной Европе и на постсоветском пространстве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Встреча находится в стадии планирования, не можем сообщить вам деталей», — сказали в ведомстве.

Отмечается также, что из-за пандемии коронавируса переговоры пройдут в онлайн-формате и традиционно будут «закрытыми».

Имена возможных участников со стороны Германии комитет также не разглашает из соображений конфиденциальности.

Накануне у российского лидера состоялась встреча с итальянскими бизнесменами. В ходе мероприятия, Путин подчеркнул, что пандемия коронавируса не помешала России и Италии сохранить экономическое сотрудничество на высоком уровне.