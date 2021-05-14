Восточные сказки на казанской сцене: в татарской столице открыли Нуриевский фестиваль

Казанская публика знает о существовании этого балета не понаслышке (в свое время на сцене Татарского театра оперы и балета «Тысяча и одна ночь» шла в хореографии Наили Назировой), тем не менее приезжий коллектив постарался удивить казанцев версией своего главного балетмейстера Эльдара Алиева.

Перед зрителями вновь ожила история о разгневанном на весь женский род за измену своей коварной жены Нуриды могущественном царе Шахрияре и о исцелившей его любви к прекрасной Шехерезаде.

Благодаря своим захватывающим сказкам о смелом мореходе Синдбаде и птице Рухх, смышленом Аладдине и волшебной лампе, а также недальновидном Али-Бабе и 40 разбойниках она растопила лед в сердце правителя.



Благодаря режиссерским решениям, несмотря на дивертисментность второго акта, в которой оживают три истории, спектакль прошел динамично. Сквозным действием картины сменяли одна другую, а колоритные живописные декорации в сочетании с видеопроекциями с панорамами древних городов, природы восточного края и арабской вязью; красочные костюмы, украшенные ручной вышивкой; и сложные акробатические поддержки, введенные Алиевым в классическую пластику, не давали ослабевать зрительскому вниманию.

«Этот балет о всеисцеляющей женской любви, которая способна направлять мужчин на истинный путь. Междоусобицы ничего, кроме крови, никогда не приносили. Насилием ничего не добиться, а в состоянии агрессии можно натворить много глупостей. Только любовь способна спасти этот мир — именно этот посыл доносит спектакль „Тысяча и одна ночь“», — считает исполнитель партии Шахрияра Сергей Уманец.



Чтобы «Тысяча и одна ночь» предстала перед татарской публикой во всей красе, декорации добирались до Казани без малого месяц. По словам хореографа, постановка пользуется большим спросом и увидеть казанцам одну из самых сложных постановок театра — удача, так как даже на родной Приморской сцене он идет нечасто.

«„Тысяча и одна ночь“ сейчас пользуется большим спросом. Приглашая нашу труппу на вашу сцену, даже директор Татарского театра Рауфаль Мухаметзянов начал сразу обсуждать возможность показа именно этой постановки. Из-за транспортировки костюмов и декораций, которая до Казани или Санкт-Петербурга занимает около месяца, у себя ее мы часто показывать не можем. Честно говоря, не могу сказать, когда в ближайшее время декорации вернутся домой», — рассказал Алиев.



Кстати, это не первая редакция Эльдара Алиева постановки на либретто братьев Ибрагимбековых. Прежде он ставил этот балет в Америке и Европе, а в прошлом году создал для театра Владивостока новую редакцию.

«В свое время я ставил эту постановку на труппу из 40 человек. Тогда балет получился камерным, каким-то теплым и уютным. Когда же я приехал во Владивосток, в моем распоряжении оказался огромный состав труппы. Конечно, я не мог не воспользоваться этой возможностью, и в последней редакции массовость вышла на первый план», — поделился Алиев.

Теперь в постановке задействованы фактически все артисты балета. Помимо красочных массовых сцен, таких как «Танец лучников», «Багдадский базар» или «Мольба женщин», в постановке 13 сольных партий.

Алиев уверен, что предыдущая версия спектакля в его хореографии была не менее удачной, однако обновление балетов, на его взгляд, — это главное условие для их выживания.

«Балет обязан видоизменяться в связи с изменениями современной эстетики, возможностей театра, восприятия публики. Если раньше одна постановка могла идти более шести часов, так как господам было некуда деть свое время, то сегодня люди не могут позволить себе наслаждаться постановкой более двух актов. Из более чем 300 балетов Мариуса Петипа до нас дошло всего 9 или 10 — почему? Не может же быть, что остальные 290 были неудачными. Все дело в том, что его постановки время от времени пересматривались талантливыми режиссерами и удачно адаптировались к современному на тот момент времени. Спектакли продолжали пользоваться неизменным успехом, и дошли до наших дней. Мы же продолжаем эту миссию сегодня», — считает Алиев.



Делегация из Владивостока приехала покорять сердца казанских балетоманов в составе из более чем 120 человек. Однако в нее не вошли оркестранты и хор Приморской сцены Мариинки. Потому за крачайшие сроки приглашенному дирижеру из Азербайджана Эйюбу Кулиеву пришлось «собирать» постановку силами казанского театрального оркестра. хора и танцовщиками приезжей труппы.

«Как профессиональный музыкант, я могу резюмировать — Казань может гордиться своим оркестром и хором. Собрать за два-три дня сложнейший спектакль, такой как „Тысяча и одна ночь“ — не каждому музыкальному коллективу под силу. Перед приездом я вел переговоры с руководством оркестра, чтобы заполучить как можно больше репетиций. К концу первой репетиции я понял, что передо мной сидят музыканты с большой буквы, которые играют с удовольствием, энтузиазмом и огромной самоотдачей. По итогу половину прогонов я отменил», — признался Кулиев.



Музыкальную составляющую спектакля в этот вечер украсил вокал лауреата международных конкурсов Анастасии Кикоть, а особенного колорита добавил специально привезенный азербайджанский народный инструмент тар.

«По своей натуре Амиров был мелодистом. Он очень любил вокал, и потому неудивительно, что он включил его в свой балет. А сама тема востока притягивала его, так как он не раз посещал арабские страны. Кстати, он был замечательным таристом», — заметил Кулиев.

«Тысяча и одна ночь» Эльдара Алиева казанской публикой была воспринята благосклонно — зрители аплодировали героям вечера стоя. Оценить второй состав солистов Приморской сцены Мариинского театра казанцы смогут уже сегодня на повторном показе спектакля, а уже 18 и 19 мая гости Нуриевского фестиваля смогут увидеть обновленную версию спектакля «Спящая красавица» Татарского театра оперы и балета.

Фото: Владимир Васильев