«Спящая красавица» стала самым дорогим спектаклем в Татарском театре оперы и балета

В Татарском академическом театре оперы и балета имени Джалиля готовится премьера редакции спектакля «Спящая красавица», которая состоится в рамках XXXIV Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева. По затраченной сумме на новые декорации, костюмы и другие элементы спектакля «Спящая красавица» стала самой дорогой постановкой в театре. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил руководитель балетной труппы театра Владимир Яковлев.

«В этом отношении позиция нашего театра сформулирована одной фразой: как только открывается занавес, спектакль должен сразу производить впечатление. На сцене еще ничего не произошло, еще никто даже палец о палец не ударил, но зритель уже должен быть погружен в соответствующую атмосферу. Тем более, когда речь идет о сказке. Этого эффекта можно добиться только благодаря декорациям и костюмам», — рассказал Яковлев.

Он отметил, что декорации требуют тщательной проработки. Они и значительная часть костюмов, париков были заказаны в специализированных московских мастерских. Только костюмов заказано более трехсот.

«В драматическом театре можно взять любую пьесу, пригласить трех актеров, поставить стол, три стула и шкаф и за счет режиссерских решений сделать из этого убедительную постановку. Увы, с балетом так не выйдет», — заметил режиссер.

Владимир Яковлев уверил, что в новой редакции трепетно отнесся к хореографии Мариуса Петипа и музыке Петра Чайковского. Но все-таки некоторые режиссерские решения были внесены.

Теперь постановка будет двухактной с прологом. Антракт разделит два временных периода: до и после столетнего сна Авроры. По словам Владимира Яковлева, художник-постановщик Анатолий Нежный постарался в декорациях и костюмах максимально точно отразить обстановки времени правления Людовика XIV и эпохи рококо.

Подробнее читайте в интервью с Владимиром Яковлевым.