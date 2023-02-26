Восстановлено движение после массового ДТП на трассе М7 в Татарстане

На участке трассы М7, где произошло массовое ДТП с семью авто, полностью восстановлено движение, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

По их информации на 1013 километре трассы «Волга» в Елабужском районе РТ движение транспорта, ранее затрудненное из-за ликвидации последствий аварии, восстановлено в полном объеме.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне вечером водитель бензовоза не справился с управлением и автомобиль опокинулся на проезжую часть, после чего в него врезались несколько попутных авто. В результате аварии пострадали три человека.