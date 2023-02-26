©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Восстановлено движение после массового ДТП на трассе М7 в Татарстане
На участке трассы М7, где произошло массовое ДТП с семью авто, полностью восстановлено движение, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
По их информации на 1013 километре трассы «Волга» в Елабужском районе РТ движение транспорта, ранее затрудненное из-за ликвидации последствий аварии, восстановлено в полном объеме.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне вечером водитель бензовоза не справился с управлением и автомобиль опокинулся на проезжую часть, после чего в него врезались несколько попутных авто. В результате аварии пострадали три человека.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа