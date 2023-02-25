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В массовом ДТП на трассе М7 в Татарстане пострадали три человека
В массовом ДТП, которое произошло на трассе М7 в Елабужском районе Татарстана, пострадали три человека. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Агентство сообщало, что на 1013-м километре трассы Москва – Казань столкнулись несколько автомобилей, по уточненным данным МВД по РТ, в аварию попали семь транспортных средств.
Началось все с того, что водитель бензовоза не справился с управлением и автомобиль опокинулся на проезжую часть. После чего в него врезались несколько попутных автомашин. ДТП произошло на части дороги в сторону Казани.
В аварии пострадали три человека, их состояние средней степени тяжести. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Татарстана и рабочие дорожной службы. Движение из-за ДТП ораничено.
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