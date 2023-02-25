В массовом ДТП на трассе М7 в Татарстане пострадали три человека

В массовом ДТП, которое произошло на трассе М7 в Елабужском районе Татарстана, пострадали три человека. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Фото: Пресс-служба МВД по РТ

Агентство сообщало, что на 1013-м километре трассы Москва – Казань столкнулись несколько автомобилей, по уточненным данным МВД по РТ, в аварию попали семь транспортных средств.

Началось все с того, что водитель бензовоза не справился с управлением и автомобиль опокинулся на проезжую часть. После чего в него врезались несколько попутных автомашин. ДТП произошло на части дороги в сторону Казани.

В аварии пострадали три человека, их состояние средней степени тяжести. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Татарстана и рабочие дорожной службы. Движение из-за ДТП ораничено.