Воспитанники детсада Нижнекамска приготовили пряники для бойцов СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В детском саду №27 Нижнекамска прошла акция «Пряник для солдата», в рамках которой воспитанники вместе с родителями и педагогами изготовили и украсили имбирные пряники для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Каждый пряник был уникален: дети наносили на сладости рисунки и мотивирующие надписи, передавая солдатам тепло и заботу своих семей.

«Я нарисовал солнышко, чтобы солдату стало теплее», — поделился воспитанник Радмир Мулюков.

Пряники готовили как родители, так и сотрудники детского сада на собственной кухне.

Заведующая учреждения Елена Митрофанова отметила, что акция объединила коллектив, родителей и воспитанников, а участие в творческом процессе помогает детям развивать моторику, художественный вкус и фантазию.

«У нас уже собралось около 200 пряников. Каждый из них ручной работы и абсолютно уникален», — подчеркнула она.

Ранее в этом детском саду также проводились акции по сбору гуманитарной помощи и изготовлению окопных свечей. Собранные пряники вскоре будут отправлены военнослужащим на передовую.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

