Воспитанники детсада Нижнекамска приготовили пряники для бойцов СВО
В детском саду №27 Нижнекамска прошла акция «Пряник для солдата», в рамках которой воспитанники вместе с родителями и педагогами изготовили и украсили имбирные пряники для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
Каждый пряник был уникален: дети наносили на сладости рисунки и мотивирующие надписи, передавая солдатам тепло и заботу своих семей.
«Я нарисовал солнышко, чтобы солдату стало теплее», — поделился воспитанник Радмир Мулюков.
Пряники готовили как родители, так и сотрудники детского сада на собственной кухне.
Заведующая учреждения Елена Митрофанова отметила, что акция объединила коллектив, родителей и воспитанников, а участие в творческом процессе помогает детям развивать моторику, художественный вкус и фантазию.
«У нас уже собралось около 200 пряников. Каждый из них ручной работы и абсолютно уникален», — подчеркнула она.
Ранее в этом детском саду также проводились акции по сбору гуманитарной помощи и изготовлению окопных свечей. Собранные пряники вскоре будут отправлены военнослужащим на передовую.
В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.
«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.