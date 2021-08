Брейк-танцор из Пестречинского района стал чемпионом международного фестиваля

Фото предоставлено пресс-службой Пестречинского района РТ

Воспитанник школы брейк-данса из села Ленино-Кокушкино Пестречинского района РТ Александр Бочаров стал чемпионом международного фестиваля Combonation, который прошел в Казани в дни празднования Республики Татарстан. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Пестречинского района РТ.

Участники встретились на танцевальной площадке в экстрим-парке «Урам». В общей сложности в событии принимало участие более 1 тысячи танцоров разных возрастов со всего мира. Ученики школы брейк-данса «Booм» Казани и Пестречинского района приняли участие в номинации Old to the new (возрастная категория до 10 лет и старше 40 лет, микс 2×2).

Александр прошел отбор в «Топ 8», а на следующий день на главной сцене в паре с опытнейшим танцором Евгением Ясмаковым из города Чебоксары стал победителем фестиваля.

Международный олимпийский комитет (МОК) официально добавил уличные танцы в стиле брейкинг в медальный зачет на Олимпийских играх в Париже 2024 года.

Организаторами события в Казани выступают Министерство по делам молодежи РТ, благотворительный фонд ПАО «Татнефть» и Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань в 13-й раз подряд станет столицей мирового брейк-данса.