Казань в 13-й раз подряд станет столицей мирового брейк-данса

С 27 по 29 августа на уличной площадке казанского экстрим-парка «Урам» состоится XIII Международный турнир по брейк-дансу и граффити Combonation. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель министра по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

«В программе турнира запланированы мероприятия по брейкингу, граффити-батлы, танцевальные мастер-классы, встречи с профессиональными артистами и многое другое. Кульминацией мероприятия станет фестиваль электронной музыки Combonight», — отметил спикер.

В 2020 году в честь 100-летия ТАССР был установлен мировой рекорд по одновременному кручению на голове с участием 100 человек. Интересно, что в 2019 году в рамках Combonation также был установлен другой необычный рекорд: 65 танцоров одновременно прыгали на одной руке на крыше Центра семьи «Казан». В 2021 году турнир готовит площадку для новых рекордов.

Организаторами события выступают Министерство по делам молодежи РТ, благотворительный фонд ПАО «Татнефть» и Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь».

Кроме того, Казань ждет еще один фестиваль — Brake and travel, который пройдет в парке «Урам» с 28 по 29 августа. Это всероссийский отбор на престижные чемпионаты мира в Европе и Азии по брейк-дансу.

«На турнирах в Казани будут определены чемпионы, которые представят Россию на крупнейшем чемпионате мира BOMB JAM, который пройдет в октябре 2022 года в Китае», — сообщил Ринат Садыков.

Финальные поединки в Казани пройдут 29 августа. Начало — в 15.00.