Воспитанник «Рубина» Степанов продолжит карьеру в тульском «Арсенале»

Защитник «Рубина» Данис Степанов подписал контракт с тульским «Арсеналом», сообщает пресс-служба казанского клуба. До этого воспитанник татарстанского футбола выступал в «Арсенале» на правах аренды.

Данил Степанов подписал полноценный контракт с @pfc_arsenal ✍🏻



За «Рубин» Даня провёл 20 матчей, после чего выступал на правах аренды за «Ротор» и «Арсенал».



Мы желаем Дане удачи в его дальнейшей карьере! ❤️💚 pic.twitter.com/0oMDI3KBP4 — «Рубин» Казань (@fcrk) December 29, 2021

Степанов дебютировал за «Рубин» в 2018-м году, а при главном тренере Романе Шаронове был основным левым защитником клуба. После назначения Леонида Слуцкого наставником «Рубина» Степанов потерял место в составе команды и с августа 2020 года выступал в аренде в волгоградском «Роторе», а с июля 2021 года – в «Арсенале».

Напомним, что «Рубин» ушел на зимнюю паузу в чемпионате России по футболу на десятом месте. Команда Слуцкого завершила осеннее-зимнюю часть чемпионата серий из трех поражений подряд.

Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало статью о целях «Рубина» на зимнее трансферное окно.