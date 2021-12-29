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Спорт
29 декабря 2021  11:24
Артур Халилуллов

Воспитанник «Рубина» Степанов продолжит карьеру в тульском «Арсенале»

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Защитник «Рубина» Данис Степанов подписал контракт с тульским «Арсеналом», сообщает пресс-служба казанского клуба. До этого воспитанник татарстанского футбола выступал в «Арсенале» на правах аренды.

Степанов дебютировал за «Рубин» в 2018-м году, а при главном тренере Романе Шаронове был основным левым защитником клуба. После назначения Леонида Слуцкого наставником «Рубина» Степанов потерял место в составе команды и с августа 2020 года выступал в аренде в волгоградском «Роторе», а с июля 2021 года – в «Арсенале».

Напомним, что «Рубин» ушел на зимнюю паузу в чемпионате России по футболу на десятом месте. Команда Слуцкого завершила осеннее-зимнюю часть чемпионата серий из трех поражений подряд.

Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало статью о целях «Рубина» на зимнее трансферное окно.

#Рубин #леонид слуцкий #Футбол
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