Шпаргалка для «Рубина»: кого возьмет Слуцкий в свою команду в зимнее «окно»

По итогам летне-осенней части РПЛ команда Леонида Слуцкого занимает лишь десятое место в турнирной таблице. Для команды, обладающей качественным подбором футболистов, такой расклад после 18 туров выглядит провалом. ИА «Татар-информ» разбирается, какие позиции необходимо усилить «Рубину» в зимнее трансферное окно.

По итогам первой части чемпионата подопечные Леонида Слуцкого отстают от заветной еврокубковой четвертой позиции в таблице РПЛ уже на восемь очков

Фото: rubin-kazan.ru

Когда состав «Рубина» не соответствует результату

По итогам первой части чемпионата подопечные Леонида Слуцкого отстают от заветной еврокубковой четвертой позиции в таблице РПЛ уже на восемь очков. И это, несмотря на качественный «ростер» команды. Судите сами, в «Рубине» играют футболисты сборной Хорватии (Филип Уремович), Дании (Андерс Дрейер), Южной Кореи (Хван Ин Бом), Туниса (Монтассар Тальби), Черногории (Сеад Хакшабанович), Грузии (Хвича Кварацхелия), России (Юрий Дюпин и Илья Самошников).

Немецкий портал Transfermarkt оценивает состав казанцев в 70 миллионов евро. Для сравнения, команды «Сочи», «Крыльев Советов» и «Ахмата», что располагаются в таблице выше казанцев, дешевле в 2-3 раза. Да, коррелировать трансферную стоимость клуба с итоговыми результатами - дело не благодарное. Но факт таков - стартовый состав «Рубина» определенно боеспособен на уровне Российской Премьер-Лиги, и спорить с этим трудно.

Но как можно было заметить еще по ходу сезона, команде явно не хватает глубины состава. То есть, игроков замены и ротации. В своем идеальном состоянии все 8 легионеров «Рубина» выходят играть с первых минут. Однако стоит кому-то из них вылететь по причине травмы, то у Слуцкого тут же начинаются головные боли, поскольку адекватной замены на скамейке в лице российских футболистов в команде попросту нет. На ум сразу же приходит длительное отсутствие Деспотовича, когда ни Игнатьев, ни Костюков, ни Онугха толком заменить сербского форварда не смогли.

В отсутствие Деспотовича, ни Игнатьев, ни Костюков, ни Онугха толком заменить сербского форварда не смогли Фото: rubin-kazan.ru

При этом проблемы со здоровьем настигали не только легионеров, но и самих россиян - Шатов, Зуев, Владислав Игнатьев получали травмы, даже не выходя на поле. Отсюда и зачастую случались ситуации, когда на скамейке «Рубина» вовремя матча находились шесть-семь человек, среди которых два вратаря и два игрока молодежки. В такой ситуации рассчитывать на замены даже не приходится.

Качественные россияне – главная цель «Рубина» на трансферное окно

Также стоит отметить, что в «Рубине» категорически против продаж игроков основного состава. В первую очередь, это касается легионеров. Поэтому уход кого-то из лидеров в теории возможен лишь в случае предложения, которое будет превышать средние ценники по рынку.

Отсюда выходит, что главной задачей клуба в зимнее трансферное окно является укрепление глубины состава качественными россиянами. Об этом после поражения в Самаре заявил и сам Слуцкий: «Селекция – вещь круглогодичная. Но все понимают, что наши легионерские позиции заняты. Поэтому селекция возможна только по русским игрокам и тем, кто не попадает под лимит. Не думаю, что команда сильно изменится в межсезонье» - ответил главный тренер казанцев на вопрос о возможном усилении клуба этой зимой.

Леонид Слуцкий: «Селекция возможна только по русским игрокам и тем, кто не попадает под лимит. Не думаю, что команда сильно изменится в межсезонье» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Давайте разберемся, какие позиции «Рубину» стоит усилить российскими футболистами этой зимой, и какие доступные варианты присутствуют на трансферном рынке прямо сейчас.

Центральный защитник

На данный момент основная пара центральных защитников в «Рубине» - это Уремович - Тальби. Однако за их спиной нет практически никого. Этим летом казанцы приобрели молодого центрдэфа с российским паспортом Константина Нижегородова, но 19-летний футболист пока так и не заиграл. И даже в ситуациях, когда кто-то из основных игроков вылетал из обоймы, Слуцкий доверял не Нижегородову, а опорнику Абильдгору, который опускался вниз и оставлял бесхозной родную позицию.

Филипп Уремович Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Относительно недавно сообщалось о том, что казанцы проявляют интерес сразу к двум центральным защитникам клубов ФНЛ: Егору Тесленко («КАМАЗ») и Артему Мещанинову («Балтика»). Ну а вообще, уже через полгода проблема с центром обороны может решиться сама собой. Произойдет это в том случае, если Сильвие Бегич, находящийся в аренде в самарских «Крыльях» все-таки получит российский паспорт.

Правый защитник

Если прошлый сезон Георгий Зотов провел ударно, то в этом сезоне правый фланг обороны казанцев является, наверное, главной проблемой. В этом случае новичка на скамейку запасных скорее всего не хватит. Нужно брать футболиста, который сможет закрыть бровку здесь и сейчас.

Георгий Зотов Фото: rubin-kazan.ru

Идеальным кандидатом на эту позицию являлся экс-защитник «Урала» Арсен Адамов. Однако стремительный рост 22-летнего футболиста разглядели не только в Казани, но и в «Локомотиве», куда он судя по слухам должен перебраться уже в скором времени.

Если рассматривать альтернативы, то в этом сезоне очень неплохо проявляет себя правый защитник «Ахмата» и сборной Казахстана Марат Быстров. Стоит напомнить, что с начала прошлого сезона футболисты из стран ЕАЭС перестали считаться в РПЛ легионерами. В частности, на игроков из того же Казахстана лимит отныне не распространяется.

Опорный полузащитник

Единственным дублером Оливера Абильдгора на позицию опорника в «Рубине» является Леон Мусаев. Но 22-летнему воспитаннику академии «Зенита», которому когда-то пророчили светлое будущее чуть ли не в основе сборной, закрепиться в «Рубине» до сих пор не удается. В этом сезоне РПЛ Леон провел всего 123 минуты и даже является первой заменой Абильдгору на позиции опорника.

Игорь Коновалов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Если присмотреться к ФНЛ, то в лидирующем «Оренбурге» играет весьма перспективный 21-летний центральный полузащитник Николай Титков. Кроме того, не стоит забывать, что «Рубину» до сих пор принадлежит Игорь Коновалов, выступающий в этом сезоне на правах аренды в «Ахмате». Игорь является основным игроком грозненского клуба и в этом сезоне демонстрирует приличный уровень.

Центральный полузащитник

Если в отсутствии Абильдгора опорную зону еще можно кое-как закрыть Мусаевым или Суриковым из молодежки, то без Хван Ин Бома в центре поля наступает полная катастрофа. После того как приостановил карьеру Олег Шатов, заменить Ин Бома или же дублировать его позицию в схеме с тремя хавбеками в центре поля попросту некому.

Без Хван Ин Бома в центре поля наступает полная катастрофа Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Прямо сейчас в российском футболе наблюдается кризис центральных полузащитников, поэтому выбирать особо не приходится, но при возможности можно точно также обратить свой взор на ФНЛ, либо же на чемпионаты Казахстана или Беларуси.

Также относительно недавно сообщалось об интересе «Рубина» к полузащитнику «Зенита» Магомеду Оздоеву. У 29-летнего футболиста сборной России этим летом заканчивается контракт, а сам Оздоев хотел бы покинуть клуб уже зимой. Правда в «Рубине» отрицают интерес к Магомеду.

Вингеры

Здесь стоит уточнить, что фактически позиция флангового атакующего в «Рубине» является, наоборот, самой избыточной. На два фланга атаки в распоряжении Слуцкого имеются сразу 4 профильных вингера: Дрейер, Хакшабанович, Бакаев и Кварацхелия. И именно с возможным уходом последнего связана трансферная активность клуба в данном направлении.

Хвича Кварацхелия Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Как сообщает множество авторитетных инсайдеров, казанцы уже почти договорились с московским «Спартаком» по переходу в клуб Александра Ломовицкого.

Форварды

Травма Джордже Деспотовича в начале этого сезона спутала все карты Леониду Слукому. Ни Игнатьев, ни Костюков, ни Онугха не смогли полноценно заменить серба, который в прошлом сезоне наколотил в ворота соперников 14 мячей. Непонятно, как будет чувствовать себя Деспот после зимних сборов, поэтому на всякий случай клубу стоило бы вооружиться забивным нападающим. Благо, что далеко за ним ходить не надо.

В соседнем Нижнекамске за «Нефтехимик» в ФНЛ зажигает Александр Юшин. Прямо сейчас 26-летний форвард с 18 голами и 4 ассистами в 25 матчах является лучшим бомбардиром сезона в российском футболе. Учитывая тесные отношения татарстанских клубов и интерес «Рубина» к футболисту, думается, что Юшин должен переезжать в Казань без особых вопросов, хотя в последнее время все чаще сообщается о заинтересованности футболистом со стороны «Урала».

Как видим, большинство кандидатур в данном списке направлены в первую очередь на усиление скамейки. Так что, громких трансферов от «Рубина» этой зимой ожидать не стоит. Вряд ли команду Слуцкого ждут серьезные изменения.

Автор: Дамир Садриев