Воспитанник «Рубина» проведет следующий сезон в системе московского «Спартака»

Воспитанник «Рубина», центральный защитник Илья Агапов следующий сезон проведет в «Спартаке-2» (Москва), который играет в ФНЛ. Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 мая 2022 года, сообщает официальный сайт москвичей.

Напомним, что 20-летний уроженец Казани ранее играл в нижнекамском «Нефтехимике», однако накануне его контракт с клубом был прекращен по соглашению сторон.

В Нижнекамске Агапов за полтора сезона провел 25 матчей. До этого футболист выступал за молодежный состав «Рубина» и привлекался к тренировкам с основным составом казанской команды.