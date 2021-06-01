Экс-игрок «Рубина» ушел из «Нефтехимика»



20-летний воспитанник казанского «Рубина» защитник Илья Агапов покидает «Нефтехимик». Контракт с клубом прекращен по соглашению сторон, информирует пресс-служба нижнекамской команды.



До этого Агапов выступал за молодежку «Рубина» и привлекался к тренировкам с основным составом. Агапов пришел в «Нефтехимик» в 2020 году и за полтора года провел 25 матчей.

Ранее нижнекамский клуб покинули Алан Лелюкаев, Бобир Давлатов, Ильдар Алекперов и капитан команды Михаил Канаев. В минувшем сезоне «Нефтехимик» финишировал на седьмом месте в пенвенстве ФНЛ.