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Спорт
15 августа 2022  16:52

Воспитанник «Рубина» Набиуллин стал футболистом «Нижнего Новгорода»

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Воспитанник «Рубина» Эльмир Набиуллин, в минувшем сезоне защищавший цвета подмосковных «Химок», стал футболистом «Нижнего Новгорода». Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Отмечается, что соглашение 27-летнего уроженца Казани с клубом рассчитано на два сезона. 

Напомним, этим летом некоторые СМИ сообщали, что футболист может продолжить карьеру в «Рубине».

17 июля лучший молодой футболист России 2014 года Набиуллин и «Химки» расторгли контракт по соглашению сторон. В прошедшем сезоне защитник забил один мяч и отдал три результативные передачи в 21 матче за «Химки» во всех турнирах.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» объясняла, почему Набиуллин оказался не нужен казанскому «Рубину».

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