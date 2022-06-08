Воспитанник «Рубина» Илья Агапов пройдет просмотр в «Нижнем Новгороде»

Центральный защитник «Спартака» Илья Агапов пройдет просмотр в «Нижнем Новгороде». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, помимо Агапова в расположение нижегородской команды также отправится левый защитник Артем Воропаев, у которого истек контракт с московским клубом.

Илья Агапов является уроженцем Казани, а также воспитанником «Рубина». В минувшем сезоне в составе «Спартака-2» провел 16 матчей и отметился 1 голом.

Напомним, в 2018 году главный тренер казанцев Курбан Бердыев называл Агапова будущим казанской команды. Однако, чуть позже руководство клуба решило расстаться с футболистом.

Стоит отметить, что в составе «Нижнего Новгорода», где Агапов пройдет просмотр, выступает еще один молодой воспитанник «Рубина» Виктор Александров.

Ранее нынешний наставник казанцев Леонид Слуцкий в интервью у Василия Уткина раскритиковал Академию казанского клуба.