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Спорт
8 июня 2022  16:59
Дамир Садриев

Воспитанник «Рубина» Илья Агапов пройдет просмотр в «Нижнем Новгороде»

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Центральный защитник «Спартака» Илья Агапов пройдет просмотр в «Нижнем Новгороде». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, помимо Агапова в расположение нижегородской команды также отправится левый защитник Артем Воропаев, у которого истек контракт с московским клубом.

Илья Агапов является уроженцем Казани, а также воспитанником «Рубина». В минувшем сезоне в составе «Спартака-2» провел 16 матчей и отметился 1 голом.

Напомним, в 2018 году главный тренер казанцев Курбан Бердыев называл Агапова будущим казанской команды. Однако, чуть позже руководство клуба решило расстаться с футболистом.

Стоит отметить, что в составе «Нижнего Новгорода», где Агапов пройдет просмотр, выступает еще один молодой воспитанник «Рубина» Виктор Александров

Ранее нынешний наставник казанцев Леонид Слуцкий в интервью у Василия Уткина раскритиковал Академию казанского клуба.

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