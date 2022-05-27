«Вывести «Рубин» обратно в РПЛ - вопрос чести»: первые слова Слуцкого после вылета в ФНЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал первое интервью после вылета в ФНЛ. Ранее он отказался разговаривать с журналистами после игры с «Уфой» и на пресс-конференции, посвященной итогам сезона. Но чтобы высказаться, выбрал площадку побольше и на протяжении 2.5 часов беседовал с Василием Уткиным, на чьем ютуб-канале и появилось само интервью.

Фото: © скриншот, Ютуб-канал Василия Уткина

«Понимал все заранее, ситуация была безнадежная»

– Леонид, как прошел ваш вечер после поражения от «Уфы» и официального вылета в ФНЛ

– Знаете, Василий, не было ничего нового. Вечером надо было многое осознать, переосмыслить какие-то вещи. Ко мне прилетал сын, попытался хоть как-то отвлечься.

– А в какой момент накатило?

Да не накатывало. Все это было раньше, когда по ходу сезона в один миг не стало боеспособной команды. А в конце я всё прекрасно понимал, особенно когда в общей группе работали четыре футболиста. Я понимал все заранее, ситуация была безнадежная. Хотелось лишь сохранить лицо.

По словам Слуцкого, еще до рокового матча с «Уфой» команда уже понимала, что ситуация безнадежная. Неплохая мотивация футболистов перед главным матчем года.

Как можно назвать ситуацию заранее безнадежной, если в любом случае все решилось в игре с «Уфой»?

Естественно я всё прекрасно понимал, пытался выжать из тех ребят, которые оставались, возможное. Шансы на выживание сохранялись, и мы делали всё, и все это видели. Но если бы нам даже пришлось играть стыки, то из тех, кто вышел против «Уфы», было бы еще минус три игрока. Потому что травмы получили Марат Апшацев, Александр Ломовицкий и Илья Самошников. На стыки мы бы могли и состав не набрать.

Что чувствуете, когда все ваши песни и пляски теперь после вылета в ФНЛ используют для мемов?

Абсолютно не вижу взаимосвязи между тем, что мы выкладываем какие-то новогодние ролики и тем, как мы играем. Вообще, не вижу между этим никаких взаимосвязей. Но мне абсолютно это безразлично. Мне прилетало всегда, даже когда я работал в ЦСКА, мне прилетало: «КВНщик, иди играй в КВН». Мне правда абсолютно все равно, я понимаю, что таков мир.

У вас нет мыслей, чтобы в будущем стать менее открытым?

Конечно, нет. Почему я должен из-за кого-то менять свою жизнь? Я буду делать то, что мне нравится. И это никак не коррелирует с моей работой?

«Абсолютно не вижу взаимосвязи между тем, что мы выкладываем какие-то новогодние ролики и тем, как мы играем» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Здесь специалист абсолютно прав. Глупо менять образ своей жизни или отказываться от участия в клубных активностях исключительно по причине плохих результатов команды. Если бы нас спросили, что выбрать: вылет команды в ФНЛ без видеоклипов или все тот же вылет команды в ФНЛ с видеоклипами, то выбор был бы за второй вариант. И потому очень жаль, что в этом сезоне в «Рубине» решили от них по понятным причинам отказаться.

Три фактора, почему «Рубин» покинули легионеры и конспекты Сайманова

Почему ушли легионеры? Почему никто не остался вам помочь?

У каждого из покинувших нас легионеров были такие жизненные обстоятельства, что помощь мне была не самой важной для них вещью. Есть профессиональные вещи, которые всегда перевесят. И если я предложу им зарплату в 10 раз меньше, они не придут ко мне просто потому что у меня с ними хорошие отношения. У меня есть очень четкое понимание как, кто и почему уходил из «Рубина». Но несмотря на это у меня остаются прекрасные отношения, я отлично с ними общаюсь.

Далее Слуцкий решил подробно остановиться на моменте с легионерами и обозначил три главных фактора, почему «Рубин» остался без легионеров.

Национальность: Очевидно, что больше всего оставались футболисты из Южной Америки или Африки. В том числе у нас остался Монтассар Тальби — игрок сборной Туниса. Люди из этих стран относятся проще к геополитической ситуации. Все остальные ребята у нас были европейцы или Хван Ин Бом — южнокореец. Что касается Оливера Абильдгора, то он остался, потому что он был травмирован, ему некуда было уйти.

Востребованность: Все наши легионеры оказались гипервостребованны, они все трудоустроились в достаточно качественных командах. Почему не ушел Абильдгор? Потому что был травмирован на момент принятия решения. Он прекрасно понимал, что должен был войти в общую группу в середине мая и никто бы его не взял, когда у тебя до конца сезона остался один тур. У него не было физической возможности куда-либо перейти.

Деньги: Вряд ли ты уйдешь, если получаешь условные 3 миллиона евро, чтобы ты получал три месяца сумму в три-четыре раза меньше. Поскольку у нас очень адекватные зарплаты, все футболисты, которые у нас перешли, кто-то даже получает больше тех денег, которые он получал в «Рубине», кто столько же. То есть деньги никого не держали.

Дальше в ход пошли знакомые таблицы, которые, видимо, достались Слуцкому от Рустема Сайманова

Фото: © Ютуб-канал Василия Уткина

Здесь Слуцкий ни Василия Уткина, ни болельщиков ничем не удивил. Все и так прекрасно знают о влиянии легионеров на игру «Рубина».

Таблица 1: Уехашие легионеры и количество их матчей

Таблица 2: Доля игрового времени ушедших футболистов

Таблица 3: Доля игрового времени и результативность

Таблица 4: Состав «Рубина» после ухода

Фото: © Ютуб-канал Василия Уткина

Если говорить вкратце, таблицы показывают то, насколько клуб зависит от легионеров. Главный вывод: «Рубин» Слуцкого – самая зависимая команда от легионеров, соответственно, самая пострадавшая команда. Фактически то же самое, что мы видели и на пресс-конференции у Сайманова.

«У «Рубина» 20 лет существует академия. Кроме Набиуллина и Степанова она никого не дала»

Почему так получилось именно в «Рубине»?

А вы думаете нам как-то надо было подготовиться к этой ситуации? У нас не было финансовой возможности содержать команду в ФНЛ. Мы решили весь свой бюджет вложить в легионеров. Потому что у нас великолепный селекционный и спортивный отделы, поэтому мы можем уговорить человека сделать шаг вперед. Переход Карла Старфельта в «Селтик» и Хвичи Кварацхелии в «Наполи» – яркие примеры того, как мы работаем. Уверяю вас, Сеад Хакшабанович, Андерс Дрейер, Хван Ин Бом - это все большие игроки. Это наше право, и мы решили сделать так.

Почему вы, как «Ростов, например, не занимались селекцией молодых россиян?

Почему не занимались селекцией? У «Рубина» 20 лет существует академия. И кроме Эльмира Набиуллина и Данила Степанова она никого не дала. Хотя туда привозили испанцев, кого только не привозили. Содержать команду ФНЛ, когда у тебя не самая лучшая школа, не вариант. Мы не можем иметь хороших качественных легионеров, сумасшедшую талантливую молодежь и еще команду в ФНЛ.

По словам Слуцкого, стратегия «Рубина» – покупка дешевых легионеров с целью последующей перепродажи. К ситуации их ухода невозможно было подготовиться, поэтому заниматься своей молодежью, грубо говоря, некогда.

Почему так легко расстались с тем же Степановым? Сейчас он пришелся бы в «Рубине» как нельзя кстати

«Что лучше? Чтобы наш воспитанник сидел под Самошниковым на скамейке или чтобы он сыграл в «Роторе» и «Арсенале». Раз наш воспитанник, мы должны что ли угробить его здесь? Степанов очень благодарен, что мы так поступили. Это было лучше для игрока».

Это понятно, но все, что вы говорите - это проблемах стратегического свойства. Что мешало не проиграть игру с «Уфой»? Ведь вылет в конце концео свелся к одной игре

Потому что «Уфа» была сильнее. Мы же понимаем, что «Уфа» – это полноценная команда, у которой есть полноценные замены, а у нас на первых минутах тот же Апшацев получает травму и его уже банально некем заменить. У «Уфы» выходят на замену опытные футболисты, у нас выходит на поле Даниил Кузнецов и мы сразу разваливаемся. Мы не тренировались, а лечились и подводили футболистов к игре.

Ну а игра с «Енисеем» в Красноярске?

«Енисей» тоже лучше нас, «Енисей» – это команда. Два человека на позицию, четкие игровые схемы, а у нас Александр Зуев и Владислав Игнатьев играют в центре поля, где они не играли никогда.

«Ну они же не идиоты, я озвучивал то, что они видят на тренировках каждый день» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вы очень часто публично говорили о том, что вы не команда, а группа игроков? Не считаете, что это психологически било по футболистам?

Ну они же не идиоты, я озвучивал то, что они видят на тренировках каждый день. То есть я что, должен был четверым игрокам на тренировке говорить «Мы всех порвем»? Это глупо, я озвучивал лишь малую долю того, что они видели каждый день на тренировках. Зачем говорить лозунгами, когда есть реальная жизнь?

Вопрос про психологию футболистов назревал давно. Но еще на итоговой пресс-конференциии Сайманов заявил, что влияние психологии на выступление «Рубина» в этом сезоне сильно преувеличено. Видимо, такой же позиции придерживается и Слуцкий.

«Я допустил ошибки, но это были ошибки от незнания»

Хорошо, давайте тогда поговорим про первый круг. Не сказать, что в первые 18 туров «Рубин» выглядел сильно лучше образца второго круга

Действительно, первый круг у нас абсолютно не получился. В первых 18-ти турах я допустил достаточно много ошибок. Сначала ты притираешь игроков, большая группа игроков ушла, большая – пришла, длительные травмы. Я допустил ошибки, но пытался найти варианты взаимодействия игроков, их эффективности. Это были ошибки от незнания. Если ты впервые идёшь в лес и попадаешь в канаву, то тебя нельзя за это винить.

Бытует мнение, что одна из проблем «Рубина» – то, что в вашем тренерском штабе работают ваши друзья

Это неправда. Братья Березуцкие –​ тоже мои друзья. Но каждый со своей позицией. Если вы думаете, что у Олега Веретенникова, у Олега Кузьмина, у Рустема Сайманова нет своей позиции, тогда это странно. В любом случае, ты глобально работаешь с единомышленниками. Мы все должны согласиться с основной дорогой. Но внутри дороги мы решаем, когда привал, когда пит стоп. Идёт дискуссия.

За стандарты в «Рубине» отвечал Кузьмин? Почему они так плохо работали?

Да, со стандартами у нас были проблемы, особенно в последних 10 турах. Но скажу так. Не бывает такого: «Вот ты, занимайся стандартами, я пойду посплю». Это всегда коллективная работа. Если говорить про техническую часть, Олег распечатывает бумаги, кто куда бежит, я делаю тактическую установку.

Не кажется ли вам, что удерживать ничью в игре с «Уфой» было ошибкой, за что «Рубин» и по итогу поплатился?

Мы не играли с «Уфой» на ничью, мы изначально настраивались только на победу. Потому что надеялись, что «Спартак» и «Зенит» не проиграют «Химкам» и «Нижнему Новгороду», и тогда бы мы были уже 12-ми. Но просто хейтерам это не понять, это нужно выстраивать логическую цепочку. А то, что мы при 1:0 сели, мы просто устали. Это нормально.

«Вы знаете, что Виталий Лисакович не забил первый пенальти в своей карьере?» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Опять-таки возвращаясь к игре с «Уфой». Ведь все свелось к тому, что Лисакович не забил пенальти

А когда Джон Терри не забивал пенальти или Барези или Трезеге? Бывает так, что в ключевые моменты пенальти не забиваются. Вы знаете, что Виталий Лисакович не забил первый пенальти в своей карьере? Мы не можем прийти сюда обсуждать глобальные темы и говорить о незабитом пенальти. Так случается.

О решении остаться в ФНЛ и «игноре» журналистов

Я не пытаюсь оправдываться, я пытаюсь донести ту информацию, которая была. Делаю я это только для реальных болельщиков, которые сопереживают «Рубину» и хотят понять, что на самом деле случилось с командой и будут дальше за нее искренне болеть.

Как вы решили, что остаетесь работать в ФНЛ?

У меня не было сомнений на этот счёт. Это вопрос чести. Я могу рассказать историю. Когда начали уходить футболисты, агент мне нашёл очень серьёзный зарубежный вариант. Когда я сказал, что не пойду, он орал мне в трубку, что ты идиот, ты придурок, так нельзя. Я сказал, что нет. Есть вещи, которые важнее контракта, денег. Был один разговор с руководством. Тогда шла речь, что, может быть, будет лучше, чтобы я ушёл. Но я так думал только из желания помочь клубу. Я остаюсь в Казани, буду работать в ФНЛ, для меня это дело чести.

То есть, сомнений не было совсем?

Мы с руководством не обсуждали эту тему. На следующий день после вылета мы уже обсуждали, что делаем, какие игроки останутся, какие нет, что с легионерами. Даже во время второго круга разговоров о расставании не было. Был только разговор о том, как сделать клубу лучше. Может, без меня судейство будет более лояльным».

А были ли разговоры об отставке по ходу сезона?

Был один разговор. Тогда шла речь, что, может быть, будет лучше, чтобы я ушёл. Но я так думал только из желания помочь клубу – казалось, что без меня к команде лучше бы относились судьи. Мы обсуждали: «Если вдруг это поможет, давайте рассмотрим этот вариант». Когда это было, я точно не помню –​ примерно во время моего спича по поводу Мешкова.

«Изначально это была пресс-конференция Рустема Сайманова, я и не должен был там быть» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему вас не было на пресс-конференции Сайманова и почему вы не вышли к болельщикам после поражения от «Уфы»

Я встречался с фанатами за два дня до игры. Также я отправил команду к трибуне. А ещё за два дня до игры я принял участие в акции, где участвовало полторы тысячи болельщиков. Думаю, что простить секундную слабость можно... А касаемо того, почему я не пришёл на пресс-конференцию, так это потому, что я пришёл к вам. Изначально это была пресс-конференция Рустема Сайманова, я и не должен был там быть. Там должны были обсуждаться вопросы стратегии клуба – просто так вышло, что журналисты задавали ему вопросы по моей работе.