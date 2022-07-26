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Спорт
26 июля 2022  10:28

Воспитанник «Рубина» Данил Степанов может перейти в «Сочи»

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Левый защитник тульского «Арсенала» Данил Степанов может перейти в «Сочи». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, сочинский клуб еще не делал предложение тульскому «Арсеналу» по трансферу воспитанника «Рубина» Степанова, однако, проявляет заинтересованность.

В минувшем сезоне защитник отметился 1 голом и 4 результативными передачами в 30 матчах чемпионата. 

Напомним, Степанов является воспитанником казанского футбола. В январе этого года покинул «Рубин» и перешел в «Арсенал» за 400 тысяч евро. При этом портал Transfermarkt оценивает защитника в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что Степанов близок к переходу в «Нижний Новгород».

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