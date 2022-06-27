Воспитанник «Рубина» Данил Степанов может перейти в «Нижний Новгород»

Левый защитник тульского «Арсенала» Данил Степанов может перейти в «Нижний Новгород». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, нижегородцы сделали предложение тульскому «Арсеналу» по трансферу воспитанника «Рубина» Степанова.

«Степанов хочет играть в РПЛ, но предложение "Нижнего Новгорода" пока не устраивает туляков. "Арсенал" хочет выручить за Степанова 40 млн рублей», — заявил источник.

В минувшем сезоне защитник отметился 1 голом и 4 результативными передачами в 30 матчах чемпионата.

Напомним, Степанов является воспитанником казанского футбола. В январе этого года покинул «Рубин» и перешел в «Арсенал» за 400 тысяч евро. При этом портал Transfermarkt оценивает защитника в 2 миллиона евро.

Ранее «Рубин» объявил о расторжении контракта с Иваном Игнатьевым.