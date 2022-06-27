«Рубин» расторг контракт с Иваном Игнатьевым

«Рубин» расторг контракт с форвардом Иваном Игнатьевым по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист перешел в «Рубин» в декабре 2020 года за 7 млн евро. Изначально, соглашение 23-летнего россиянина с казанцами действовало до июня 2024 года. В 40 играх за «Рубин» Игнатьев отметился 3 голами.

Минувший сезон форвард провёл в составе самарских «Крыльев» и 5 матчах забил 1 гол в первой же игре через 10 минут после выхода на поле. Портал Transfermarkt оценивает Игнатьева в 1,5 миллиона евро.

Ранее казанцы анонсировали контрольную игру против «Крыльев Советов» в формате трех таймов по 35 минут.