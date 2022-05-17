Воспитанник «Рубина» Данил Степанов может перейти в «Локомотив»

Левый защитник тульского «Арсенала» Данил Степанов может перейти в «Локомотив». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, московский клуб следит за 22-летним футболистом, команда которого досрочно заняла последнее место по итогам сезона Российской Премьер-лиги. Стоит отметить, что Степанов имеет с «Арсеналом» еще три года контракта.

В нынешнем сезоне защитник отметился 1 голом и 4 результативными передачами в 27 матчах чемпионата.

Напомним, Степанов является воспитанником казанского футбола. В январе этого года покинул «Рубин» и перешел в «Арсенал» за 400 тысяч евро. При этом портал Transfermarkt оценивает защитника в 2 миллиона евро.

Ранее «Рубин» объявил, что вход на матч заключительного 30-го тура Российской Премьер-лиги против «Уфы» будет бесплатным.