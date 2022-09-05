Воспитанник «Ак Барса» Свечников подписал контракт с «Сан-Хосе Шаркс»

Воспитанник «Ак Барса» Евгений Свечников подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отмечается, что соглашение рассчитано на один год. По информации СМИ, по новому контракту Свечников будет получать 750 тысяч долларов. Хоккеист являлся неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне Евгений выступал в составе клуба НХЛ «Виннипег Джетс», где за 72 игры набрал 19 очков. Он забил семь голов и отдал 12 результативных передач при 38 штрафных минутах и показателе полезности «-4».

В НХЛ воспитанник казанского хоккея выступал за клубы «Детройт Ред Уингз» и «Виннипег Джетс». Напомним, Евгений является старшим братом хоккеиста НХЛ Андрея Свечникова.

Ранее Свечников-младший попал в список лучших молодых игроков Национальной лиги в возрасте до 23 лет.