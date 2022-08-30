Воспитанник «Ак Барса» Свечников попал в топ-10 лучших игроков НХЛ в возрасте до 23-х лет

Воспитанник казанского хоккея Андрей Свечников попал в список лучших молодых игроков Национальной лиги в возрасте до 23 лет. Традиционное ежегодное исследование по этому поводу провел спортивный сайт The Athletic.

Так, первую строчку в списке лучших молодых хоккеистов лиги занял нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз, на втором месте находится защитник «Детройт Ред Уингз» Мориц Зайдер, третий — нападающий «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс.

Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников занял в данном списке шестое место.

1. Джек Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»).

2. Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз»).

3. Тревор Зеграс («Анахайм Дакс»).

4. Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»).

5. Брэди Ткачук («Оттава Сенаторз»).

6. Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»).

7. Расмус Далин («Баффало Сэйбрз»).

8. Тим Штюцле («Оттава»).

9. Лукас Рэймонд («Детройт»).

10. Алекси Лафренье («Нью-Йорк Рейнджерс»)

Стоит отметить, что до переезда в Северную Америку Свечников выступал в Казани.

Прошлым летом хоккеист подписал новое соглашение с «Каролиной» на $7,75 млн и 8 лет, подкрепив рекордный для себя контракт 69 (30+39) очками в 78 матчах НХЛ.