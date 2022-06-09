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Спорт
9 июня 2022  10:45
Дамир Садриев

Воспитанник «Ак Барса» подпишет новый контракт с «Торпедо»

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Бывший хоккеист и воспитанник «Ак Барса» Марк Марин подпишет новый контракт с «Торпедо». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, соглашение нижегородского клуба с 25-летним защитником будет рассчитано на два года, а предстоящий сезон КХЛ станет для Марина третьим по счёту в составе «Торпедо».

В минувшем сезоне хоккеист провел 41 матч в составе нижегородцев и отметился 5 (0+5) очками при показателе полезности «-2». 

Стоит отметить, что Марин является воспитанником казанского хоккея. Помимо «Торпедо» защитник выступал за «Барс» в ВХЛ.

Ранее стало известно, что воспитанник «Ак Барса» Амир Мифтахов, выступающий в клубе НХЛ, может вернуться в казанский клуб.

#ХК Ак барс #хоккей #кхл #хк торпедо
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