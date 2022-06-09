Воспитанник «Ак Барса» подпишет новый контракт с «Торпедо»

Бывший хоккеист и воспитанник «Ак Барса» Марк Марин подпишет новый контракт с «Торпедо». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, соглашение нижегородского клуба с 25-летним защитником будет рассчитано на два года, а предстоящий сезон КХЛ станет для Марина третьим по счёту в составе «Торпедо».

В минувшем сезоне хоккеист провел 41 матч в составе нижегородцев и отметился 5 (0+5) очками при показателе полезности «-2».

Стоит отметить, что Марин является воспитанником казанского хоккея. Помимо «Торпедо» защитник выступал за «Барс» в ВХЛ.

Ранее стало известно, что воспитанник «Ак Барса» Амир Мифтахов, выступающий в клубе НХЛ, может вернуться в казанский клуб.