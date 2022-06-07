Воспитанник «Ак Барса» Мифтахов, выступающий в клубе НХЛ, может вернуться в Казань

Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Амир Мифтахов близок к возвращению в «Ак Барс». Об этом сообщает «РБК-Спорт».

По информации источника, казанский клуб уже ведет переговоры со своим воспитанником и надеется, что в следующем сезоне Мифтахов составит конкуренцию основному голкиперу команды Тимуру Билялову.

В 2021 году уроженец Казани подписал контракт с клубом НХЛ «Тампа-Бэй», однако в основной состав пробиться так и не сумел. В минувшем сезоне 22-летний хоккеист выступал за «Сиракьюз Кранч» и «Орландо Солар Беарс» — фарм-клубы «молний».

Мифтахов регулярно выступал за юниорскую и молодежную сборные России. В 2020 году в составе молодежной сборной завоевал серебряную медаль чемпионата мира.

Ранее «Ак Барс» объявил о назначении нового главного тренера «Ирбиса».