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Спорт
4 августа 2022  11:12

Воспитанники «Ак Барса» в стартовом составе сборной России U-25 против минского «Динамо»

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Воспитанники «Ак Барса» голкипер Вячеслав Пекса и форвард Дмитрий Кателевский попали в стартовый состав национальной команды России по хоккею U-25 на матч против минского «Динамо» в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

Так, 19-летний Пекса займет место в воротах с первых же минут, а его ровесник Кателевский сыграет в четвертом звене атаки с Прохором Полтаповым и Александром Переваловым.

Фото: © fhr.ru

Ранее сборная России до 25 лет обыграла в стартовой игре омский «Авангард», а уроженец Казани Кателевский записал на свой счет голевую передачу. Стоит отметить, что в заявку на игру также попал Пекса. Однако, ворота в матче защищал Сергей Иванов, а казанский хоккеист на льду так и не появился.

Напомним, помимо сегодняшней игры, которая стартует в 12.00, в рамках товарищеского турнира в Сочи сборная России U-25 сыграет еще три матча: против «Сочи», питерского СКА и «Адмирала» из Владивостока.

#ХК Ак барс #сборная россии по хоккею #хоккей
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