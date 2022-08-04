Воспитанники «Ак Барса» в стартовом составе сборной России U-25 против минского «Динамо»

Воспитанники «Ак Барса» голкипер Вячеслав Пекса и форвард Дмитрий Кателевский попали в стартовый состав национальной команды России по хоккею U-25 на матч против минского «Динамо» в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

Так, 19-летний Пекса займет место в воротах с первых же минут, а его ровесник Кателевский сыграет в четвертом звене атаки с Прохором Полтаповым и Александром Переваловым.

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Ранее сборная России до 25 лет обыграла в стартовой игре омский «Авангард», а уроженец Казани Кателевский записал на свой счет голевую передачу. Стоит отметить, что в заявку на игру также попал Пекса. Однако, ворота в матче защищал Сергей Иванов, а казанский хоккеист на льду так и не появился.

Напомним, помимо сегодняшней игры, которая стартует в 12.00, в рамках товарищеского турнира в Сочи сборная России U-25 сыграет еще три матча: против «Сочи», питерского СКА и «Адмирала» из Владивостока.