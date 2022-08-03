Воспитанник «Ак Барса» Кателевский помог сборной России U-25 победить «Авангард»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский принял участие в матче сборной России до 25 лет против омского «Авангарда» на турнире Sochi Hockey Open. Встреча завершилась победой командой России со счётом 4:3 (1:0, 0:1, 3:2).

19-летний воспитанник казанского клуба стал одним из соучастников победы сборной U-25, отметившись голевой передачей на 42 минуте матча на форварда ЦСКА Прохора Полтапова.

Стоит отметить, что в заявку на игру также попал голкипер «Ак Барса» Вячеслав Пекса. Однако, ворота в матче защищал Сергей Иванов, а казанский хоккеист на льду так и не появился.

Напомним, в рамках товарищеского турнира в Сочи сборная России U-25 сыграет еще четыре матча: против минского «Динамо», «Сочи», питерского СКА и «Адмирала» из Владивостока.