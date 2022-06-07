«Ак Барс» объявил о назначении нового главного тренера «Ирбиса»

Вячеслав Касаткин назначен главным тренером «Ирбиса». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Контракт с 43-летним наставником рассчитан на один сезон. Отмечается, что в тренерский штаб Касаткина войдут Павел Корнилов, Артём Гущин и Денис Худяков.

«Приглашение в "Ирбис" и переход в систему "Ак Барса" — это профессиональный вызов для тренера, я рад такой возможности. Наш штаб будет работать над всеми качествами хоккеистов: дисциплиной, игровым мышлением и физической формой. На льду мы постараемся играть активно и агрессивно, как требует современный хоккей», — заявил новоиспеченный наставник «Ирбиса».

В прошедшем сезоне уроженец Казани, Касаткин работал в «Реакторе». Под его руководством нижнекамский клуб занял 12-е место в МХЛ.

Напомним, предыдущим тренером «Ирбиса» являлся Артем Анисимов, перешедший в фарм-клуб «Ак Барса» в ВХЛ «Барс». В свою очередь, казанцы под руководством Анисимова в минувшем сезоне выиграли бронзовые медали МХЛ.