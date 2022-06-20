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Спорт
20 июня 2022  13:04
Дамир Садриев

Воспитанник «Ак Барса» Андрей Алексеев покинул «Северсталь»

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Нападающий «Северстали» Андрей Алексеев покинул череповецкий клуб. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, стороны приняли решение не продлевать трудовые отношения. За череповчан уроженец Казани выступал в течении последних трёх лет.

Напомним, Алексеев является воспитанником «Ак Барса». В КХЛ помимо казанского и череповецкого клубов выступал за «Автомобилист», «Югру» и «Адмирал».

В минувшем сезоне на счету 33-летнего хоккеиста 45 матчей регулярного чемпионата КХЛ и 7 (3+4) очков при показателе полезности «+7».

Ранее стало известно, что 14 хоккеистов «Ак Барса» попали в топ самых высокооплачиваемых игроков КХЛ.

#ХК Ак барс #хоккей #кхл #хк северсталь
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