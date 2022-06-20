Воспитанник «Ак Барса» Андрей Алексеев покинул «Северсталь»

Нападающий «Северстали» Андрей Алексеев покинул череповецкий клуб. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, стороны приняли решение не продлевать трудовые отношения. За череповчан уроженец Казани выступал в течении последних трёх лет.

Напомним, Алексеев является воспитанником «Ак Барса». В КХЛ помимо казанского и череповецкого клубов выступал за «Автомобилист», «Югру» и «Адмирал».

В минувшем сезоне на счету 33-летнего хоккеиста 45 матчей регулярного чемпионата КХЛ и 7 (3+4) очков при показателе полезности «+7».

Ранее стало известно, что 14 хоккеистов «Ак Барса» попали в топ самых высокооплачиваемых игроков КХЛ.