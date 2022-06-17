Четырнадцать хоккеистов «Ак Барса» попали в топ самых высокооплачиваемых игроков КХЛ

Издание «Спорт-Экспресс» седьмой год подряд публикует список 160 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ, отмечая общее снижение зарплат. Казанский «Ак Барс» представлен в этом списке 14-ю игроками.

Больше всех в КХЛ за сезон получает нападающий ярославского «Локомотива» Максим Шалунов — 90 млн.руб. Третьим в рейтинге идет новичок «Ак Барса» нападающий Александр Радулов (80). Далее в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги следуют еще 13 хоккеистов казанской команды. Это форварды Вадим Шипачев (75), Кирилл Семенов, Джордан Уил (оба по 65), Кирилл Петров (50), вратарь Тимур Билялов (42), нападающие Александр Бурмистров, Дмитрий Кагарлицкий, Даниил Тарасов, защитник Никита Лямкин (все по 40), защитники Дмитрий Юдин (35), Василий Токранов, Динар Хафизуллин (оба по 30), Кристиан Хенкель (27).

Кроме того, в число 160 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ попали два представителя нижнекамского «Нефтехимика»: чешский защитник Лукаш Клок (35) и нападающий Павел Порядин (30).