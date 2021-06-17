Воспитанница фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» стала артисткой Театра Владимира Винокура

Постоянная участница Ежегодного открытого молодежного телевизионного фестиваля эстрадного искусства РТ «Созвездие-Йолдызлык» Гульмарьям Смирнова была приглашена в Театр пародий Владимира Винокура в качестве артистки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила сама Смирнова.

«В День театра состоялся мой дебют в концертной программе Театра пародий. Я счастлива, что стала частью труппы и могу выступать на одной сцене вместе с Владимиром Натановичем и выдающимися артистами современности. Очень надеюсь, что вскоре представится возможность выступить с концертной программой в родной республике», — поделилась Смирнова.

Будучи еще совсем юной артисткой из Мамадышского района Татарстана, Гульмарьям Смирнова была участницей фестивального движения «Созвездия-Йолдызлык» на протяжении 12 лет. И хотя молодая актриса так и не стала победительницей, по ее признанию, именно «Созвездие-Йолдызлык» стало импульсом для продолжения ее творческого пути.

Сегодня артистка из Татарстана живет в Москве, совмещает учебу в Российском институте театрального искусства ГИТИС и работу в труппе Театра пародий.

«Фестиваль „Созвездие-Йолдызлык“ стал для меня подспорьем в моих профессиональных начинаниях. Я до сих пор не отделяю себя от этого конкурса, ощущаю связь со всеми, кто работает над этим масштабным проектом. Фестивальное движение подарило мне талантливое, активное, целеустремленное окружение, глядя на которое ты и сам стремишься становиться лучше. Именно здесь я познакомилась со своими наставниками, за встречу с которыми я безмерно благодарю свою судьбу, — генерального продюсера фестиваля Дмитрия Александровича Туманова и Михаила Борисовича Борисова», — призналась артистка.

Артистка также получила предложение стать частью труппы арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», кастинг в которую проходил в начале этого месяца. Увидеть Гульмарьям Смирнову на сцене нового театра казанцы и гости татарстанской столицы смогут уже в ноябре этого года в спектакле по одноименной пьесе Лопе де Вега «Хитроумная влюбленная» в постановке режиссера Александра Туманова.

Профессиональное становление Гульмарьям Смирновой как актрисы — далеко не первый пример того, как выпускники «Созвездия-Йолдызлык» становятся успешными в творческой деятельности. К примеру, обладатель Гран-при фестиваля Рузиль Гатин сегодня является заслуженным артистом РТ и приглашенным солистом театра «Ла Скала» (Милан) и Большого театра (Москва), а Диана Егорова работает в труппе Московского Губернского театра.

Фото из личного архива Гульмарьям Смирновой