Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» набрала артистов для первого спектакля

Театральное подразделение Арт-резиденции фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» провело кастинг на роли в спектакле «Хитроумная влюбленная» по одноименной пьесе Лопе де Веги. Работа станет первой постановкой в стенах резиденции, премьера которой ознаменует ее официальное открытие. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил художественный руководитель театра, генеральный продюсер фестивального движения Дмитрий Туманов.

«Главной целью нашего театра было и остается предоставление рабочих мест для профессионалов, которые радеют за идею сохранения традиций, заложенных нашими мастерами, такими как Марсель Салимжанов, Юрий Федотов, Михаил Борисов и другими. Арт-резиденция “Созвездия-Йолдызлык” – это не театр эксперимента, а творческая семья, которая сохранит, продолжит и преумножит опыт и знания наших великих учителей. Могу заверить, что наши ряды пополнились лучшими из лучших», – рассказал художественный руководитель Дмитрий Туманов.

Артистами театра и не только стали студенты четвертых курсов и выпускники Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова, Казанского государственного института культуры, Казанского музыкального колледжа имени И. В. Аухадеева, Казанского театрального училища, а также Российского университета театрального искусства ГИТИСа.

За постановочную работу комедии взялся приглашенный советом резиденции режиссер Александр Туманов, уже известный татарстанскому зрителю постановкой своей работы в стенах Казанкого ТЮЗа по одноименной пьесе Гильерме Фигейредо «Лиса и виноград».

По словам генерального продюсера фестивального движения «Созвездия-Йолдызлык» Дмитрия Туманова, в скором времени начнется репетиционный процесс спектакля. С этой недели за новоиспеченных артистов театра возьмется группа репетиторов, среди которых заслуженный работник культуры РТ Владимир Аносов. Они проведут занятия в области драматургии пластики, актерского мастерства и, даже фехтования.

«Нам нужно передать все эти навыки, чтобы наши артисты смогли заблистать на новой сцене во всей своей красе», –пояснил Туманов.

Несмотря на то что роли в спектакле уже распределены, театральным подразделением арт-резиденции планируется проведение еще одного кастинга, отбор которого определит имена тех, кто займется административной работой в театре. Его дата и время станут известны после первого заседания совета резиденции, которое пройдет уже сегодня.

«Мы наберем группу людей, которая займется не только спектаклем, но и театром в целом, а также концертной, благотворительной деятельностью и другими проектами фестивального движения», – уточнил Дмитрий Туманов.

Арт-резиденция «Созвездия-Йолдызлык» распахнет свои двери для зрителей в ноябре этого года.

Фото предоставлены пресс-службой фестивального движения.