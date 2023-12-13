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«Воспитание здорового поколения»: Минниханов оценил развитие спортивной инфраструктуры
В Татарстане проводится большая работа по созданию максимально комфортных условий для занятий физической культурой и спортом. Всё это вклад в будущее, об этом Раис РТ Рустам Минниханов сказал на церемонии, посвященной подведению итогов спортивного сезона 2023 года и празднованию 100-летия образования государственного органа управления в сфере физкультуры и спорта.
Он отметил, что в республике возводятся современные спортивные объекты, укрепляется материально-техническая база спортшкол, оказывается поддержка спортсменам и работникам отрасли за достигнутые результаты.
«Уверен, средства, вложенные в развитие отрасли — это максимально эффективные затраты, направленные на воспитание здорового поколения. Итог планомерной работы — 60% населения Татарстана систематически занимаются физкультурой и спортом», — привел данные Минниханов.
Он подчеркнул, что большой вклад в спортивные успехи вносят тренеры, федерации, клубы, учреждения, органы государственной власти и местного самоуправления, спонсоры и СМИ. Также особые слова благодарности он адресовал родным и близким спортсменов, передает пресс-служба Раиса республики.
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