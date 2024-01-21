Воскресная польза: обзор каналов о беге трусцой

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Общение бегового сообщества в Дзене строится вокруг нескольких вопросов, главный из которых: как бегать — приземляя ногу на носок или на пятку. Убедительные доводы есть у обеих сторон, и здесь многое зависит от особенностей бегуна, в том числе его кроссовок и интенсивности занятий. Впрочем, при беге именно трусцой, то есть с невысокой скоростью около 7-9 километров час, риск травмирования опорно-двигательного аппарата минимален.

Кроме того, есть деление на группы бегунов в помещении (на беговой дорожке) и на улице, что особенно актуально зимой. Противники зимнего бега говорят о повышенной опасности скользяще-бугристой поверхности, и она действительно существует, но есть нюанс: как ни странно, на ледяном тротуаре бегун устойчивее пешехода, то есть реже падает. А вот в сильные, ниже минус 13-15, морозы действительно есть смысл сократить время беговых вылазок.

Сторонники джоггинга на свежем воздухе тоже приводят несколько серьезных аргументов, в первую очередь это сам свежий воздух. Плюс условная бесплатность. Условная, потому как расплачиваться приходится бОльшим износом кроссовок, а также агрессией со стороны неадекватов и собак — крайне редкой, но все же встречающейся. Решается этот вопрос приобретением перцового баллончика, доступного, правда, только совершеннолетним, или ультразвукового отпугивателя, доступного уже всем, но не действующего на людей.

1. «Начинающий спортсмен»

29,5K подписчиков

«Канал для тех, кто ближе к 40 годам задумался о здоровье».

Цепляющий пост: «Растяжка после бега - почему это так важно?»

Интересное: «Бег увеличивает выработку белков, ответственных за функционирование нервной системы, в основном нервной ткани в головном мозге. Он также способствует размножению нервных клеток, что влияет на когнитивные функции» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, – прим. Т-и).

2. «Беговое сообщество»

587 подписчиков

Более профессиональный ресурс, предназначенный для тех, кто участвует в марафонах, полумарафонах и других централизованных городских забегах.

Цепляющий пост: «Бег с собакой. С чего начать и как не наломать дров»

Интересное: «Первое правило — соблюдайте потребность в углеводах. Если вы давно и всерьёз занимаетесь бегом, то знаете, что основными источниками энергии для всех нас являются углеводы (гликоген и глюкоза) и жиры. Выбор источника питания мышц зависит от интенсивности бега — чем быстрее вы бежите, тем больше мышцы полагаются на углеводы»

3. «Training365.ru»

6,9K подписчиков

Еще один ресурс для более продвинутых бегунов с некоторым уклоном в экипировку.

Цепляющий пост: «Кроссовки рекордсменов мира»

Интересное: «Поездки в тренажерный зал отнимают много времени, да и не каждый любит тренироваться в окружении толпы людей. Выход из ситуации — собрать свой тренажерный зал в домашних условиях»

4. «Физкультура для здоровья с Андреем Нерсесянц»

1,3K подписчиков

Блог ведет «тренер-преподаватель и инструктор-методист».

Цепляющий пост: «О пользе бега трусцой»

Интересное: «Для начала джоггинг можно попробовать дома, босиком - так называемый бег на месте. Главные условия - постановка стоп на переднюю часть и соблюдение аэробной кардио зоны. В цифровом выражении (для среднего возраста) ЧСС должна быть примерно 125-135 уд./мин. Если у вас нет пульсометра, можно ориентироваться на дыхание - оно должно быть таким, что бы вы могли с кем-то говорить. Проще говоря, когда появляется одышка, следует перейти на быстрый шаг»

5. «Начни с тренировки»

14,2K подписчиков

Блог позиционирует себя как «территорию фитнеса и здорового образа жизни». Контент в основном ориентирован на женщин, собственно бега немного.

Цепляющий пост: «Через сколько после кардио можно есть?»

Интересное: «Чтобы эффект детоксикации был более выраженным, бегать лучше в вечернее время. Вечерами выделительные системы работают более активно, чем по утрам. Это распространяется только на медленные продолжительные пробежки, скоростные забеги не дают такого результата»

6. «Александр | Бег каждый день»

828 подписчиков

«Серийный бегун», который пишет о мотивации и экспериментирует с километражем и нагрузками.

Цепляющий пост: «Бег на работу и с работы — идея, как встроить бег в свою жизнь»

Интересное: «Если вам тяжело бегать без остановки — чередуйте с ходьбой. Сам я не люблю переходить на шаг, но в этом нет ничего страшного, и даже наоборот. Для людей, которые никогда не занимались спортом или возвращаются после долгого перерыва, метод «бег-ходьба» — лучший способ начать бегать»

7. «Некогда бегать»

1,3K подписчиков

«Некогда бегать, но я бегаю - ведь это легальный способ есть и не толстеть», - говорит о себе «городская физкультурница 40+».

Цепляющий пост: «Как бегать, если ты девочка»

Интересное: «Прошлой зимой я встретила одну очень пожилую леди, которая тренируется так: разогревается какую-то часть дистанции с палками для скандинавской ходьбы, потом берет их подмышки, по типу лыжных, и бежит трусцой, затем опять переходит на скандинавскую ходьбу. И я поняла, что чередование бега и ходьбы – это бесконечный, причем очень гибкий, в зависимости от самочувствия, вариант тренировок»

8. «Promanblog»

472 подписчика

«Тренер и бегун-любитель» выкладывает свои тренировки и разбор упражнений.

Цепляющий пост: «Хочу бегать, но друзья зовут выпить»

Интересное: «Часто вижу, как люди покупают кроссовки и и стирают их в стиральных машинках, при этом не соблюдая правила безопасности. Дело в том, что центрифуга, которая сушит обувь, довольно серьезно может изнашивать обувь. Поэтому используйте вариант стирки в машинке без отжима»

9. «Справочник бегуна»

107 подписчиков

Бегун-любитель, который «ненавидел бег, а сейчас на бегу кайфует».

Цепляющий пост: «Как бежится после новогодних салатов? Тяжело скажу я вам»

Интересное: «Максимально оберегайте себя от пробежек по бетону. Это самое ужасное покрытие для бега. И он тверже асфальта в 10 раз. Для длительных пробежек лучше выбрать луговину или грунтовые дороги»

10. «FIT FOR FUN»

12,7K подписчиков

Канал о ЗОЖ и правильном питании.

Цепляющий пост: «Мужские тренировки против женских, в чем отличия, и как бы поступил правильный тренер»

Интересное: «Если вы принимаете душ после каждой тренировки (а я надеюсь вы это делаете), то отличным решением будет включить напор по сильнее, и сделать такой некий массаж горячей водой своего тела. Я понимаю, что в зале долго намываться некогда, но можно тоже самое проделать вечером, перед сном. Это придаст и тонуса и одновременно расслабления мышцам, пригонит крови, что будет способствовать быстрому «заживлению.». Напор посильнее, горячий душ и минут 10-15 себя помассировать»