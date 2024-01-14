Воскресная польза: обзор блогов о похудении

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодняшнему обзору вполне подошло бы название одного из крупных Дзен-каналов: «Дамы, давайте худеть вместе» - сразу становится понятно, кто основной потребитель этой информации. В описаниях большинства блогов, там, где целевая аудитория вообще обозначается, тоже в основном прекрасный пол: «5000+ участниц снизили вес навсегда», «Делюсь личным опытом и опытом участниц моего курса» и т.д.

Этот момент стоит учесть желающим похудеть мужчинам. Возможно, на Дзен им не надо, во всяком случае, на самые популярные каналы. Заметно, например, что тут не принято потакать худеющим самым очевидным способом – с помощью физических нагрузок. Авторы нередко так и пишут: «Снижаем вес БЕЗ спорта». Или называют свой блог «Уютное похудение», «Мудрое похудение», «Похудение со вкусом» и т.п. Справедливости ради, сам автор «Уютного похудения» понимает, что уют в этом деле плохой помощник: «Правда заключается в том, что изменения требуют усилий. И многие женщины идут в процесс похудения совершенно не подготовленные морально» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим. Т-и).

Таких «правд» про похудение, зачастую очень индивидуальных, на Дзене много, поэтому сразу предупредим, что не стоит следовать первой понравившейся. Возможно, она помогла похудеть только одному конкретному человеку и всего на месяц, а потом случился «рецидив», о котором он уже не напишет. Впрочем, у таких ресурсов, скорее всего, будет немного подписчиков. Мы же постарались отобрать для вас относительно посещаемые блоги.

1. «Дамы, давайте худеть вместе»

80,6K подписчиков

«Дама» презентует себя как диетолог-нутрициолог, ее фишки – марафоны снижения веса продолжительностью 70 дней и «правильное, без возврата веса вспять, питание».

Цепляющий пост: «Разгрузочный день, наука выхода из него и наука зажорного дня»

Интересное: «Вы [уже] знаете, что без физической нагрузки, ваше похудение будет идти за счет сгорания мышц, но не жира. Вы узнали, что тело нужно мыть не только снаружи и даже, если вы каждый день посещаете душ, чище (здоровее) оно не станет, если вы не научитесь в нужном объёме пить воду и тем самым, скажем так, "мыть" наш организм изнутри».

2. «Похудение. Здоровье. Жизнь»

4,4K подписчиков

Единственный мужчина в нашем обзоре «похудел на 20 кг, сменил привычки в питании и образ жизни».

Цепляющий пост: «Пример полезного и здорового завтрака»

Интересное: «Почему вечером хочется есть? Стресс заедаем. <…> Поэтому, если поздно вечером вас, что называется, "пробило на поесть" - идите быстрее спать!»

3. «Начни фитнес дома! Похудение, здоровье и фитнес»

40,1K подписчиков

Автор сразу выдает базу в одном из закрепленных материалов: «… я ем сладкое, иногда пью кофе, могу купить копчёную курицу и сделать себе смачный бутерброд с майонезом на завтрак. Могу нажарить котлет или навернуть бабушкины шанежки с молоком и картошкой. Но мне удается быть стройной, не потому что мне повезло и у меня хорошая генетика или хороший обмен веществ, а потому, что я не делаю это регулярно, могу вовремя остановиться и не ленюсь регулярно тренироваться».

Цепляющий пост: «5 трюков в питании для жиросжигания. Как сжечь подкожный жир?»

Интересное: есть видеоролики домашних тренировок

4. «Худею со 100 кг»

33,7K подписчиков

Здесь тоже начинается с откровенного заявления: «Похудеть с помощью диет и спорта у меня не получилось. Пришлось обратиться к теме психологии переедания. Хочу просто правильно питаться и много двигаться».

Цепляющий пост: «Как снизить потребление соли? Четыре совета»

Интересное: в 2019 году автор, девушка неглупая и адекватная, попала на передачу «Мужское и женское», что считает своей «самой глупой затеей». Об этом она рассказывает в отдельной статье

5. «Похудение с Любовью»

5K подписчиков

Психолог и по совместительству нутрициолог, «работающий с твоим "ХОЧУ ПОХУДЕТЬ!» только через здоровые отношения с едой и без насилия над собой».

Цепляющий пост: «Что делать чтобы похудеть». Пост еще и закреплен, так что вопрос автором решен раз и навсегда

Интересное: «А если я скажу, что снижение веса и модификация образа жизни, который приведёт у стройности и улучшению здоровью, возможно без таких жертв? Представляете, сколько жизненных сфер можно улучшить, благодаря вашим таким навыкам, а вы их тратите на бестолковые диеты»

6. «Кетодиета, похудение, интервальное голодание»

3,2K подписчиков

Блог про «худеть без голода, оздоравливаться без лекарств».

Цепляющий пост: «Кому нельзя голодать: вопросы диетологу»

Интересное: «Я на кето 10 лет, родила ребенка, написала книгу, выпустила курс кетобиохакинга – на жирном топливе».

7. «Худеем с удовольствием»

3,9K подписчиков

Психологический блог о похудении «без насилия и диет» и жизни после похудения.

Цепляющий пост: «Сладкая булка или проезд на красный. Почему одни запреты нам легко соблюдать, а другие нет?»

Интересное: «В своем максимальном весе я поняла, что больше не могу и не хочу себя насиловать. И нет, я не стала искать «легкий способ» и «волшебную таблетку». Я работала с психологами, чтобы понять, в чем проблема-то, почему именно у меня никак не получается сбросить вес и жить без страха набрать его. И у меня получилось. За 2021 год я похудела на 15 кг без диет и насилия над собой».

8. «Похудение с Залиной Вартанян»

13,2K подписчиков

То самое «снижаем вес БЕЗ спорта». Девушка боролась с лишним весом 11 лет и знает «101 способ похудеть, но только один из них верный — разобраться в питании».

Цепляющий пост: «Лишний вес – не от еды! Почему я мало ела и весила 92 кг»

Интересное: «Потом уже, когда я пошла учится и разбираться с питанием, я осознала, что, да, я толстела от голода. Потому что мой организм откладывал всё в жир, зная то что в любой момент я могу голодать».

9. «Тамара 6XL Похудение»

14,3K подписчиков

Женщина, скинувшая за два с небольшим года 55 кг. Важное уточнение – до 115-ти.

Цепляющий пост: «Праздники закончились с прибавкой. Беру голову в руки. Новый этап моего похудения. Правильное питание и ходьба»

Интересное: «И самой главной из них [ошибок] является отсутствие четкой цели. Когда я только начинала свой путь похудения, то поставила перед собой четкую цель: «Я вешу 70 кг через 3 года». В большинстве же случаев я слышу лишь расплывчатые формулировки типа: «Мне бы сбросить хотя бы 5, 10, 15 кг»

10. «Похудение со вкусом»

13,5K подписчиков

Сертифицированный нутрициолог рассказывает, «как внедрить осознанное питание в свою жизнь».

Цепляющий пост: «Почти все худеющие едят яйца неправильно»

Интересное: «Более 65% женщин, проживающих на территории России, имеют приобретённые проблемы с щитовидной железой, которые развивались в процессе жизни и усугубились, в период менопаузы. Это с вероятностью 99%, может способствовать увеличению веса и тому, что похудеть будет крайне сложно».

Иллюстрации: скриншоты каналов в Дзен