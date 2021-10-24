Восемь стационарных участков примут переписчиков Заинского района

Помимо традиционной переписи на дому и электронного варианта на портале госуслуг, заинцы могут заполнить анкеты на одном из восьми стационарных участков, пишут «Новости Заинска».

Четыре стационарных участка работают в дни всероссийской переписи населения в городе и столько же – в районе. Шесть пунктов открыты для населения с 8 до 20 часов. До 17 часов принимают городские участки в МФЦ на ул. Автозаводская, дом 1А и в Доме культуры «Энергетик».

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится по 14 ноября. Предварительные итоги кампании подведут в апреле следующего года, окончательные – до конца 2022 года. В первый день акции участником стал и Президент РФ Владимир Путин.