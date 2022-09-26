Восемь полос, пешеходка и велодорожка появятся после реконструкции моста в Казани

После реконструкции моста по улице Назарбаева на площади Вахитова в Казани количество полос для движения транспорта будет увеличено с шести до восьми, а несущая нагрузка вырастет с сегодняшних 15 тонн до 25 тонн. Подробностями преображения объекта на деловом понедельнике поделился председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов.

На ремонтируемом объекте также расширится пешеходная зона и появится велодорожка со стороны озера Нижний Кабан, сообщил Саляхутдинов. Он напомнил, что обследование моста было проведено в 2019 году, после этого специалисты признали его аварийным. Тогда же было введено ограничение движение тяжеловесной техники. Ремонт моста начался в этом году. По предварительным расчетам, реконструкция объекта займет год.

«Изношенность этого моста давно в поле нашего зрения, — прокомментировал выступление Саляхутдинова мэр Казани Ильсур Метшин. — Наконец, мы переходим к активным действиям по реконструкции. Именно реконструкция, а не ремонт, поскольку мост будет расширен. И в этой связи нам пришлось поторопиться, поскольку ремонт откладывать нельзя: эксплуатация моста в его текущем состоянии стала опасной».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мост на площади Вахитова в Казани перекроют из-за просадки грунта и трещин в опорах.