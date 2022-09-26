Мост на площади Вахитова в Казани перекроют из-за просадки грунта и трещин в опорах

В Казани полностью закроют для движения мост на площади Вахитова для всех видов транспорта и пешеходов. Это связано с тем, что при проведении реконструкции произошла просадка грунта, в опорах появились трещины. Движение по мосту будет закрыто в ночь с 27 на 28 сентября, транспорт будет двигаться по другим улицам, сообщил на деловом понедельнике председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов.

В этом году рабочие приступили к демонтажу пешеходной части моста и переустройству сетей электроснабжения, однако при проведении работ была замечена опасная деформация конструкции моста из-за просадки грунта. Специалисты провели обследование и зафиксировали трещину в опорах, которая увеличивается. Эксперты заключили, что эксплуатировать мост небезопасно и необходимо закрыть его для движения по всем полосам до окончания ремонтных работ.

«Мы понимаем, какие неудобства это доставит жителям, но не можем ставить под угрозу их безопасность», — подчеркнул Саляхутдинов.

По графику окончание строительства планировалось в 2024 году при этапном закрытии моста, однако благодаря полному перекрытию объекта отремонтировать мост можно будет всего за год.

На время закрытия предполагается перезапустить движение по улицам Салимжанова, Татарстан, Тукая. По этому же пути будет организовано движение автобусных маршрутов № 25,43 и 77 в прямом и обратном направлении. Автобус № 5 и № 68 будут следовать по улицам Салимжанова и Татарстан. Автобус № 71 будет проезжать через ул. Татарстан, Пушкина и Бутлерова.

«В связи с частичным изменением схем движения общественного транспорта и увеличения времени в пути просим пассажиров учитывать это при планировании поездок», — добавил Игорь Саляхутдинов.