Восемь победителей конкурса «Үз телем» распределили призовой фонд в 2 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В Казани восемь победителей конкурса по изучению татарского языка «Үз телем» распределили между собой призовой фонд в размере 2 млн рублей. Итоги были подведены 26 июля, сообщила на деловом понедельнике в мэрии замруководителя горисполкома Гузель Сагитова.

«На конкурс заявились более 80 казанцев до 35 лет. 24 участника вышли в финал и презентовали свои проекты перед членами жюри. Инициативы отражали нестандартные эффективные способы изучения татарского языка в разных направлениях», — доложила спикер.

Фото: скриншот презентации

В числе лучших инициатив сборник комиксов «Татар кызлары» от Регины Гаязовой. Планируется, что комиксы на татарском языке будут распространяться в школах. Благодаря другому проекту от Ильгизара Вахитова под названием «Казан урамнары» жители столицы РТ смогут увидеть открытки с городскими улицами. В число победителей попала также фолк-группа Zakaria, музыканты которой выпустят альбом песен, посвященных этническим группам татар.

По условиям конкурса все эти проекты должны быть реализованы до конца года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани 12 августа в третий раз состоится фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль».