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Ру Тат
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Происшествия
2 декабря 2021  11:19
Елена Саляхова

СК РТ: Обвиняемый в организации убийства экс-министр экологии РТ не уйдет от наказания

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Бывший министр экологии РТ Аглям Садретдинов не уйдет от наказания. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил замруководителя первого контрольно-следственного отдела СУ СК РФ по РТ Артур Хафизов.

Следствие считает, что в 2003 году, занимая должность главы Буинского района, Садретдинов организовал убийство местного жителя. Застрелили мужчину на пороге его дома участники ОПГ «Квартала», которым Садретдинов заплатил 180 тысяч рублей.

«Во время следствия вскрылись еще эпизоды, связанные со взятками. Как оказалось, в период с 2000 по 2006 год Садретдинов получил от жителя Буинска взятку в размере 600 тысяч рублей. На тот момент, будучи главой района, он должен был помочь местному жителю купить здания и земельные участки в городе. Уголовное дело пока еще в суд не направлено, но Садретдинов от наказания не уйдет», – рассказал Хафизов.
 

#заказное убийство #получение взятки
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