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Ру Тат
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Политика
2 сентября 2022  10:05

Восемь членов МАГАТЭ остались работать на атомной станции в Запорожье

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На Запорожской АЭС остались работать восемь членов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга. По его словам, их сопровождают еще четыре человека.

Четверо сотрудников, оставшихся с экспертами МАГАТЭ, – это обслуживающий персонал, который сопровождает их по всем этим мероприятиям на ЗАЭС, добавил Волга в эфире телеканала «Россия-24».

На ЗАЭС миссия МАГАТЭ прибыла накануне. Участников делегации провели по территории станции и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах. Главная цель прибытия миссии – предотвратить техногенную катастрофу, грозящую из-за постоянных обстрелов станции, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга. Отметим, что ЗАЭС находится под контролем российских сил.

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