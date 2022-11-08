Восемь человек госпитализированы после ДТП с грузовиком и автобусом под Елабугой

Врачи Елабужской ЦРБ осмотрели 11 пострадавших в результате ДТП с грузовиком и вахтовым автобусом под Елабугой. Трое отпущены на амбулаторное лечение, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минздрава РТ.

«Восемь человек госпитализированы под наблюдение врачей. Состояние средней степени тяжести. Все в сознании, угрозы жизни нет», – пояснили в министерстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на территории ОЭЗ «Алабуга» произошло страшное ДТП с автобусом и грузовиком. Один человек погиб, еще минимум пятеро пострадали.