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Ру Тат
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Происшествия
8 ноября 2022  17:17
Полина Шевчук

Один человек погиб и пятеро пострадали в столкновении автобуса и грузовика под Елабугой

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Один человек погиб и пятеро пострадали в столкновении автобуса и грузовика под Елабугой
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Страшное ДТП произошло сегодня около половины пятого вечера на территории ОЭЗ Алабуга в Елабужском районе республики.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, лоб в лоб столкнулись грузовик «КАМАЗ» и вахтовый автобус. В момент ДТП в автобусе были 20 человек.

 

Фото: © пресс-служба Прокуратуры РТ

По предварительным данным, один человек погиб, еще трое госпитализированы.

 

Фото: © пресс-служба Прокуратуры РТ

По данным «Татар-информа», погибла 39-летняя женщина, пять человек получили травмы. Их состояние уточняется.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

«На место выехал прокурор Елабуги Рустем Шарафутдинов. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются», – прокомментировал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#смертельное дтп
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