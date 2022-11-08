Один человек погиб и пятеро пострадали в столкновении автобуса и грузовика под Елабугой
Страшное ДТП произошло сегодня около половины пятого вечера на территории ОЭЗ Алабуга в Елабужском районе республики.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, лоб в лоб столкнулись грузовик «КАМАЗ» и вахтовый автобус. В момент ДТП в автобусе были 20 человек.
По предварительным данным, один человек погиб, еще трое госпитализированы.
По данным «Татар-информа», погибла 39-летняя женщина, пять человек получили травмы. Их состояние уточняется.
«На место выехал прокурор Елабуги Рустем Шарафутдинов. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются», – прокомментировал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.