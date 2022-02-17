Воронков об удалении в матче с Чехией: Хотел сделать упреждающий удар, но попал в голову

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков, находящийся в расположении олимпийской сборной России в Пекине, прокомментировал свое удаление в матче группового этапа против сборной Чехии.

По словам хоккеиста, умышленно бить соперника в голову он не собирался. «Он бил меня. Я хотел упреждающий удар сделать, но он наклонился, когда тянулся за шайбой, и я попал в голову. В голову был удар. Судьи ходили, смотрели видео. Значит, удаление было», – цитирует Воронкова «Матч ТВ».

Хоккеист рассказал, как на удаление, в течение которого сборная России пропустила две шайбы, отреагировали партнеры по команде.

«Досталось ли в раздевалке? Нет, все поддержали. Конечно, я извинился за свои действия. Тем более соперник за эти пять минут забил два гола», – сказал хоккеист.

Напомним, завтра, 18 февраля, сборная России по хоккею сыграет полуфинальный матч против Швеции. Игра начнется в 16.10 по московскому времени. На стадии 1/4 наша команда обыграла сборную Дании.