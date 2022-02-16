«Викинги» – не Канада или Швеция: легкого хоккея у команды ROC в Пекине уже не будет

Россия на классе прошла (3:1) сборную Дании в четвертьфинале хоккейного турнира Олимпиады. Впереди у команды Жамнова Канада или Швеция, и полуфинальная стадия вызывает опасения, учитывая хоккей, показанный россиянами сегодня. Подробности — в материале ИА «Татар-информ».

Россия на классе прошла (3:1) сборную Дании в четвертьфинале хоккейного турнира Олимпиады

Фото: fhr.ru

«Викинги» могли сотворить сенсацию

«Держались, сравняли счет, стали прибавлять, потихоньку наращивали давление на соперника. Наш план на игру сработал хорошо, до самого конца мы создавали отличные моменты, чтобы сравнять счет. Знали, что если переведем игру в овертайм, может случиться всё, что угодно, и если поставить русских на грань выбывания, психологически им будет очень тяжело», – говорил после сегодняшнего матча голкипер сборной Дании Себастьян Дам.

Скользкий счет держался практически до конца матча. Датчане при счете 2:1 в пользу российской сборной имели пару моментов сравнять счет. Кто знает, чем бы завершилась игра, если бы «викинги» дотянули до овертайма. Лишь за четыре минуты до конца третьего периода Вячеслав Войнов снял все вопросы о победителе, точно бросив от синей линии, когда его команда играла в большинстве.

Скользкий счет держался практически до конца матча. Датчане при счете 2:1 в пользу российской сборной имели пару моментов сравнять счет Фото: fhr.ru

«Что случилось в третьем периоде, когда у датчан были реальные шансы сравнять счет? Потеряли концентрацию. Когда счет был 1:1, у некоторых игроков чувствовалась нервозность. Но для плей-офф это нормальные вещи. В целом могу сказать, что ребята молодцы. Сегодня была полная самоотдача», – комментировал после встречи наставник сборной России Алексей Жамнов.

За последствия возможного провала сборной России в Пекине страшно

Да, игра сборной России вновь оставила вопросы касательно перспектив на золотые медали Олимпиады в Пекине. Сегодня в 16:30 по московскому времени определится соперник России по полуфинальной стадии. Кто бы ни победил, Швеция или Канада, нашим хоккеистам придется сыграть гораздо сильнее в полуфинале, чем сегодня. В противном случае будет вылет и провал.

И страшно представить, что в таком случае произойдет с нашим хоккеем и, в частности, с КХЛ. Ранее перед Олимпиадой в Пхенчхане в двух командах лиги – СКА и ЦСКА насильно собрали всех звезд КХЛ, перед Пекином просто волевым усилием остановили регулярный чемпионат и планируют сразу играть плей-офф. Если сборная провалится в Пекине, то можно не исключать вариант полного закрытия КХЛ. Ведь Федерация хоккея России (ФХР) сама себя виновной не признает. Но будем надеяться, что до таких крайностей не дойдет и россияне возьмут золото Игр, ради которых хоккей на внутренней арене фактически принесли в жертву.

Подопечные Жамнова практически без раскачки начали игру, обрушив шквал атак на ворота датчан Фото: fhr.ru

Сегодняшняя игра «Красной машины» не впечатлила. При этом начало игры настраивало на позитивный лад. Подопечные Жамнова практически без раскачки начали игру, обрушив шквал атак на ворота датчан. Даже удивительно, что северяне продержались 13 минут. Команда Жамнова, пожалуй, провела лучший период на турнире. Но забросила лишь одну шайбу.

«Тяжелый матч. Дания — очень хорошая команда. Как мы и предполагали, была вязкая игра. Хотелось всё решить в первом периоде, и настрой был именно на это. Чтобы провести как можно больше времени в атаке и играть плотнее. Но не получилось реализовать те моменты, которые у нас были. Шаг сделали. Осталось два главных матча на этом турнире. Будем к ним готовиться», – говорил после игры Жамнов.

Почему Дания выглядит командой одной лиги с Россией

Теперь тренерскому штабу сборной предстоит разобраться, почему в двух последующих периодах история развития не получила и скромная Дания на фоне маститых россиян выглядела командой из одной лиги.

Тренерскому штабу сборной предстоит разобраться, почему скромная Дания на фоне маститых россиян выглядела командой из одной лиги Фото: fhr.ru

Возможно, на игре сборной России сказалось неважное психологическое состояние после поражения (5:6) от сборной Чехии в последней игре группового этапа. Тем более чехов тяжело считать топами на этой Олимпиаде. Они в 1/8 финала умудрились проиграть Швейцарии (2:4). Наверняка над российской командой в игре с датчанами довлела неудача в игре с Чехией.

Так или иначе, впереди у сборной России максимум два матча, которые определят хоккейный итог в Пекине по шкале от ожидаемого успеха до полного провала.

Олимпиада в Пекине. Хоккейный турнир

Россия – Дания – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

1:0 – 14 Шипачев (Гусев, Яковлев)

1:1 – 23 Нильсен (Бау Хансен, Лауридсен)

2:1 – 35 Нестеров (Гусев, Грицюк)

3:1 – 56 Войнов (Шипачев, Грицюк)